Müzisyen Can Tunaboylu’ya 1 yıl 9 ay hapis cezası

"KENDİSİNİ KESİNLİKLE YARALAMADIM"

Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Can Tunaboylu ve Aybike Çelik katıldı. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Can Tunaboylu savunmasında, "Kendisini kesinlikle kasten yaralamadım, hakaret etmedim. Olaydan sonra ilişkimiz 2 hafta boyunca devam etti. Sosyal medyada beni linç ettikten sonra hala daha paylaşımlarına devam etmektedir. Hiçbirine cevap vermedim. Türk adaletine güveniyorum, beraatimi istiyorum" dedi.