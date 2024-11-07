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Yüsra Geyik leopar dekolteli minisiyle sosyal medyayı ikiye böldü! Hem pozları hem kıyafeti çok konuşuldu

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Zeliha karakteriyle tanınan ve son olarak Taş Kağıt Makas'ta rol alan Yüsra Geyik, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozlarla gündeme geldi. Leopar desenli mini eteği ve ceketiyle kamera karşısına geçen oyuncu, yayınladığı pozlarla sosyal medyayı ikiye böldü. İşte Yüsra Geyik'in çok konuşulan tarzı ve pozları...

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Giriş Tarihi :07 Kasım 2024 , 09:25 Güncelleme Tarihi :07 Kasım 2024 , 09:25
Yüsra Geyik leopar dekolteli minisiyle sosyal medyayı ikiye böldü! Hem pozları hem kıyafeti çok konuşuldu

Yüsra Geyik, Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Zeliha Çoban karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.

Yüsra Geyik leopar dekolteli minisiyle sosyal medyayı ikiye böldü! Hem pozları hem kıyafeti çok konuşuldu

Son olarak Taş Kağıt Makas'ta rol alan Geyik, kariyeri kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirdi.

Yüsra Geyik leopar dekolteli minisiyle sosyal medyayı ikiye böldü! Hem pozları hem kıyafeti çok konuşuldu

Sosyal medyayı aktif kullanan Geyik, çok konuşulan Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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