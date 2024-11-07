Yüsra Geyik leopar dekolteli minisiyle sosyal medyayı ikiye böldü! Hem pozları hem kıyafeti çok konuşuldu
Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Zeliha karakteriyle tanınan ve son olarak Taş Kağıt Makas'ta rol alan Yüsra Geyik, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozlarla gündeme geldi. Leopar desenli mini eteği ve ceketiyle kamera karşısına geçen oyuncu, yayınladığı pozlarla sosyal medyayı ikiye böldü. İşte Yüsra Geyik'in çok konuşulan tarzı ve pozları...
takvim.com.tr
Giriş Tarihi :07 Kasım 2024 , 09:25Güncelleme Tarihi :07 Kasım 2024 , 09:25