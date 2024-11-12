“Yılın Dijital Yıldızı” ödülünü alan Hande Erçel, tarzıyla göz kamaştırdı!

"ÇOK GURUR VERİCİ"

Erçel ödül aldığı sırada şu sözleri ifade etti:

"Aslında pek konuşmayı seven biri değilim, artık bu anlaşılmıştır bence bu kadar sene hakkımda söylenenlerin üzerine hiç cevap vermememden. Öncelikle hakkımda söylenen bu kadar şeye rağmen, önünüze bu kadar engel konulmasına rağmen bana ödül veriyor olmanız bu cesareti sergilemeniz çok özel çok gurur verici."

