“Yılın Dijital Yıldızı” ödülünü alan Hande Erçel, tarzıyla göz kamaştırdı!

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da adından sıkça söz ettiren Hande Erçel, "Harper's Bazaar Women of the Year 2024" töreninde "Yılın Dijital Yıldızı" ödülünü aldı.
Ünlü güzel, film, televizyon, kültür ve sanat dünyasının başarılı kadınlarının ödüllendirildiği etkinlikte yaptığı konuşma ile de tüm dikkatleri üzerine çekti.
"ÇOK GURUR VERİCİ"
Erçel ödül aldığı sırada şu sözleri ifade etti:
"Aslında pek konuşmayı seven biri değilim, artık bu anlaşılmıştır bence bu kadar sene hakkımda söylenenlerin üzerine hiç cevap vermememden. Öncelikle hakkımda söylenen bu kadar şeye rağmen, önünüze bu kadar engel konulmasına rağmen bana ödül veriyor olmanız bu cesareti sergilemeniz çok özel çok gurur verici."