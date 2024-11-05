Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar’dan yeni paylaşım! Işıl ışıl elbisesiyle göz kamaştırdı! Sosyal medyayı salladı
Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, sosyal medyayı yaktı geçti. İki çocuk annesi sosyetik güzel son paylaşımıyla gündem oldu. Düzgün fiziğiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Aslışah Alkoçlar'a takipçilerinden yorum yağdı. 31 yaşındaki Aslışah Alkoçlar'ın anneannesi Hülya Koçyiğit'e olan benzerliği ise takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. İşte Aslışah Alkoçlar Demirağ ve eşi Kaan Demirağ'ın son paylaşımları...
takvim.com.tr
Giriş Tarihi :05 Kasım 2024 , 11:26Güncelleme Tarihi :05 Kasım 2024 , 11:28