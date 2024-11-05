PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Fotohaberleri

Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar’dan yeni paylaşım! Işıl ışıl elbisesiyle göz kamaştırdı! Sosyal medyayı salladı

Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, sosyal medyayı yaktı geçti. İki çocuk annesi sosyetik güzel son paylaşımıyla gündem oldu. Düzgün fiziğiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Aslışah Alkoçlar'a takipçilerinden yorum yağdı. 31 yaşındaki Aslışah Alkoçlar'ın anneannesi Hülya Koçyiğit'e olan benzerliği ise takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. İşte Aslışah Alkoçlar Demirağ ve eşi Kaan Demirağ'ın son paylaşımları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :05 Kasım 2024 , 11:26 Güncelleme Tarihi :05 Kasım 2024 , 11:28
Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar’dan yeni paylaşım! Işıl ışıl elbisesiyle göz kamaştırdı! Sosyal medyayı salladı

Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ çifti,mutlu giden ilişkilerini evlilikle taçlandırmıştı.

Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar’dan yeni paylaşım! Işıl ışıl elbisesiyle göz kamaştırdı! Sosyal medyayı salladı

Çift, 2021 yılında oğulları Cem'i dünyaya getirmişti.

Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar’dan yeni paylaşım! Işıl ışıl elbisesiyle göz kamaştırdı! Sosyal medyayı salladı

Son olarak çiftin çocukları Cem, geçtiğimiz günlerde 3 yaşına girmiş ve Dubaide yaşayan aile, küçük bir kutlama yapmıştı.

SON DAKİKA