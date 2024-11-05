Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar’dan yeni paylaşım! Işıl ışıl elbisesiyle göz kamaştırdı! Sosyal medyayı salladı

Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ çifti,mutlu giden ilişkilerini evlilikle taçlandırmıştı.

Son olarak çiftin çocukları Cem, geçtiğimiz günlerde 3 yaşına girmiş ve Dubaide yaşayan aile, küçük bir kutlama yapmıştı.