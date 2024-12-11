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Yeşil elbisesiyle marula benzetilen Bülent Ersoy esti gürledi! Rihanna’yı örnek gösterip ateş püskürdü

Altın Kelebek Ödül Töreni için tercih ettiği yeşil elbisesiyle çok konuşulan Bülent Ersoy, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından marula benzetildi. Ispanak ve lahana benzetmelerinin de yapıldığı Ersoy, suskunluğunu bozdu ve adeta ateş püskürdü. İşte dünya starı Rihanna'yı örnek gösteren Diva Bülent Ersoy'un o açıklaması...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :11 Aralık 2024 , 11:52 Güncelleme Tarihi :11 Aralık 2024 , 11:52
Yeşil elbisesiyle marula benzetilen Bülent Ersoy esti gürledi! Rihanna’yı örnek gösterip ateş püskürdü

Bülent Ersoy, 50.'si düzenlenen Altın Kelebek Ödül Töreni'ne yeşil gösterişli bir pardösü ile katıldı. Ersoy'un tören tarzı bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından marula benzetildi.

Yeşil elbisesiyle marula benzetilen Bülent Ersoy esti gürledi! Rihanna’yı örnek gösterip ateş püskürdü

Ispanak ve lahana benzetmelerinin de yapıldığı Ersoy, suskunluğunu bozdu ve adeta ateş püskürdü.

Yeşil elbisesiyle marula benzetilen Bülent Ersoy esti gürledi! Rihanna’yı örnek gösterip ateş püskürdü

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'nın da daha önce benzer bir kıyafet giydiğini ifade eden Ersoy, şu ifadeleri kullandı: "Öncelikle taltif takdir ve yüce teveccühleriyle nacizane bendenize beğenilerini sunan hatta ve hatta daha önemlisi sağlığımla ilgili olarak acaba, 'Bülent Ersoy hasta mı?' diye merak edip beni ben gibi düşünüp üzülen kişilere kocaman bir teşekkür borçluyum.

Yeşil elbisesiyle marula benzetilen Bülent Ersoy esti gürledi! Rihanna’yı örnek gösterip ateş püskürdü

Beni hiç merak etmeyiniz... Son derece sağlıklı, huzurlu, mutlu bana bahşedilen dünya nimetlerinden istifade ederek yaşam sevincim şöhretim ve servetimle kraliçeler gibi yaşıyorum efendim.

Yeşil elbisesiyle marula benzetilen Bülent Ersoy esti gürledi! Rihanna’yı örnek gösterip ateş püskürdü

"PATLAMAYA HAZIR BOMBA GİBİYİM"

Ödül töreninde sadece sahneye ulaşmak için bana çok fazla yol yürüttükleri ve de biraz da heyecanım dolayısı ile sesim titremiş olabilir ama patlamaya hazır bomba gibiyim maşallah. Öyle olmasam zaten işlerden işlere koşuşturamaz ve sahnelerimde 3 saat insanların beğenilerine mazhar olamazdım.

Yeşil elbisesiyle marula benzetilen Bülent Ersoy esti gürledi! Rihanna’yı örnek gösterip ateş püskürdü

Şimdi gelelim hadsizlik yaparak beni yorumları ile üzebileceklerini zanneden vizyonsuz kıskanç bir avuç insana karşı söyleyecek olduğum sözlere!

Yeşil elbisesiyle marula benzetilen Bülent Ersoy esti gürledi! Rihanna’yı örnek gösterip ateş püskürdü

Dünya çapındaki modacılarla çalışan yine dünya çapındaki bir artist madam Rihanna bu modeli beğenmiş giymiş giydirilmiş ve takdir görmüş bende bu pardösüyü ben de giyip bu büyük ödülü bu kıyafet ile almalıyım diyerek muhterem kişilerin karşısına bu tafta pardösü ile çıktım.

Yeşil elbisesiyle marula benzetilen Bülent Ersoy esti gürledi! Rihanna’yı örnek gösterip ateş püskürdü

Kumaşımda ipek şantunk tafta ve Paris'ten. Çok güzel yaptım ooooohhhhh... Sefam olsun, düşmanlarım çatır çatır çatlasınlar... Ayrıca kaldı ki şunu herkes çok iyi bilsin ki ben çuval da giysem, yine Bülent Ersoy'um.

Yeşil elbisesiyle marula benzetilen Bülent Ersoy esti gürledi! Rihanna’yı örnek gösterip ateş püskürdü

Benim ruhumda her zaman marjinallik yatar, ben hiçbir zaman sıradan olmadım ve olmam da ve bu sonsuza dek de böylece devam edecek ve siz vizyonsuz kıskanç bir avuç insanlar da beni sonsuza dek böyle kıskanacak ve konuşmaya devam edeceksiniz.

Yeşil elbisesiyle marula benzetilen Bülent Ersoy esti gürledi! Rihanna’yı örnek gösterip ateş püskürdü

Siz konuşuyorsunuz, ben kazanıyorum. Fiyatım artıyor. Canımı da hiç acıtamıyor beni üzemiyorsunuz. Beni ancak güldürüyorsunuz Hadi konuşun konuşun, devam edin!"

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