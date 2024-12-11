Yeşil elbisesiyle marula benzetilen Bülent Ersoy esti gürledi! Rihanna’yı örnek gösterip ateş püskürdü

Şimdi gelelim hadsizlik yaparak beni yorumları ile üzebileceklerini zanneden vizyonsuz kıskanç bir avuç insana karşı söyleyecek olduğum sözlere!

Dünya çapındaki modacılarla çalışan yine dünya çapındaki bir artist madam Rihanna bu modeli beğenmiş giymiş giydirilmiş ve takdir görmüş bende bu pardösüyü ben de giyip bu büyük ödülü bu kıyafet ile almalıyım diyerek muhterem kişilerin karşısına bu tafta pardösü ile çıktım.

Kumaşımda ipek şantunk tafta ve Paris'ten. Çok güzel yaptım ooooohhhhh... Sefam olsun, düşmanlarım çatır çatır çatlasınlar... Ayrıca kaldı ki şunu herkes çok iyi bilsin ki ben çuval da giysem, yine Bülent Ersoy'um.

Benim ruhumda her zaman marjinallik yatar, ben hiçbir zaman sıradan olmadım ve olmam da ve bu sonsuza dek de böylece devam edecek ve siz vizyonsuz kıskanç bir avuç insanlar da beni sonsuza dek böyle kıskanacak ve konuşmaya devam edeceksiniz.