Yeşil elbisesiyle marula benzetilen Bülent Ersoy esti gürledi! Rihanna’yı örnek gösterip ateş püskürdü

Bülent Ersoy, 50.'si düzenlenen Altın Kelebek Ödül Töreni'ne yeşil gösterişli bir pardösü ile katıldı. Ersoy'un tören tarzı bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından marula benzetildi.
Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'nın da daha önce benzer bir kıyafet giydiğini ifade eden Ersoy, şu ifadeleri kullandı: "Öncelikle taltif takdir ve yüce teveccühleriyle nacizane bendenize beğenilerini sunan hatta ve hatta daha önemlisi sağlığımla ilgili olarak acaba, 'Bülent Ersoy hasta mı?' diye merak edip beni ben gibi düşünüp üzülen kişilere kocaman bir teşekkür borçluyum.
Beni hiç merak etmeyiniz... Son derece sağlıklı, huzurlu, mutlu bana bahşedilen dünya nimetlerinden istifade ederek yaşam sevincim şöhretim ve servetimle kraliçeler gibi yaşıyorum efendim.
"PATLAMAYA HAZIR BOMBA GİBİYİM"
Ödül töreninde sadece sahneye ulaşmak için bana çok fazla yol yürüttükleri ve de biraz da heyecanım dolayısı ile sesim titremiş olabilir ama patlamaya hazır bomba gibiyim maşallah. Öyle olmasam zaten işlerden işlere koşuşturamaz ve sahnelerimde 3 saat insanların beğenilerine mazhar olamazdım.
Şimdi gelelim hadsizlik yaparak beni yorumları ile üzebileceklerini zanneden vizyonsuz kıskanç bir avuç insana karşı söyleyecek olduğum sözlere!
Dünya çapındaki modacılarla çalışan yine dünya çapındaki bir artist madam Rihanna bu modeli beğenmiş giymiş giydirilmiş ve takdir görmüş bende bu pardösüyü ben de giyip bu büyük ödülü bu kıyafet ile almalıyım diyerek muhterem kişilerin karşısına bu tafta pardösü ile çıktım.
Kumaşımda ipek şantunk tafta ve Paris'ten. Çok güzel yaptım ooooohhhhh... Sefam olsun, düşmanlarım çatır çatır çatlasınlar... Ayrıca kaldı ki şunu herkes çok iyi bilsin ki ben çuval da giysem, yine Bülent Ersoy'um.
Benim ruhumda her zaman marjinallik yatar, ben hiçbir zaman sıradan olmadım ve olmam da ve bu sonsuza dek de böylece devam edecek ve siz vizyonsuz kıskanç bir avuç insanlar da beni sonsuza dek böyle kıskanacak ve konuşmaya devam edeceksiniz.