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Yeni anlaşmazlık! Mauro Icardi Türk adaletine güveniyor! Wanda Arjantin’de boşanmak için çabalıyor

Olaylı bir boşanma süreci geçiren Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, eşi Wanda Nara ile yeni bir anlaşmazlık yaşadı. Icardi'nin boşanma davasının Türkiye'de açılmasını istediği öne sürüldü. Wanda Nara'nın ise davanın Arjantin'de görülmesi için çabaladığı iddia edildi. Peki Icardi Türk adaletine güvenirken Wanda Nara neden Arjantin'de boşanmak istiyor?

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Giriş Tarihi :29 Kasım 2024 , 11:44 Güncelleme Tarihi :29 Kasım 2024 , 11:44
Yeni anlaşmazlık! Mauro Icardi Türk adaletine güveniyor! Wanda Arjantin’de boşanmak için çabalıyor

Olaylı bir boşanma süreci yaşayan ve sık sık magazin manşetlerinde yer alan Mauro Icardi ve Wanda Nara arasında yeni bir anlaşmazlık yaşandı.

Yeni anlaşmazlık! Mauro Icardi Türk adaletine güveniyor! Wanda Arjantin’de boşanmak için çabalıyor

Icardi'nin boşanma davasının Türkiye'de açılmasını istediği öne sürüldü. Wanda Nara'nın ise davanın Arjantin'de görülmesi için çabaladığı iddia edildi.

Yeni anlaşmazlık! Mauro Icardi Türk adaletine güveniyor! Wanda Arjantin’de boşanmak için çabalıyor

Sabah'tan Mevlüt Tezel, konuyla ilgili kaleme aldığı yazısında şu ifadelere yer verdi: "Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile Arjantinli model Wanda Nara arasında boşanma davasının nerede açılacağı konusunda da anlaşmazlık çıktı.

Yeni anlaşmazlık! Mauro Icardi Türk adaletine güveniyor! Wanda Arjantin’de boşanmak için çabalıyor

Icardi'nin davanın Türkiye'de açılmasını istediği yönünde iddialar var.

Yeni anlaşmazlık! Mauro Icardi Türk adaletine güveniyor! Wanda Arjantin’de boşanmak için çabalıyor

Nara ise Türkiye'deki boşanma davalarında 'zina'nın haklı gerekçe sayılmasından dolayı davanın Arjantin'de görülmesi için çabalıyor.

Yeni anlaşmazlık! Mauro Icardi Türk adaletine güveniyor! Wanda Arjantin’de boşanmak için çabalıyor

Çiftin her attığı adım Arjantin basınında gündem yaratıyor.

Yeni anlaşmazlık! Mauro Icardi Türk adaletine güveniyor! Wanda Arjantin’de boşanmak için çabalıyor

Dava Türkiye'de açılırsa Icardi'den büyük tazminat koparma peşinde olan Nara, borçlu bile çıkabilir!

Yeni anlaşmazlık! Mauro Icardi Türk adaletine güveniyor! Wanda Arjantin’de boşanmak için çabalıyor

Kocasını defalarca aldatan, sevgilileriyle yatakta fotoğraflar paylaşan Nara, Icardi'ye tazminat bile ödemek zorunda kalabilir.

Yeni anlaşmazlık! Mauro Icardi Türk adaletine güveniyor! Wanda Arjantin’de boşanmak için çabalıyor

Zaten Icardi de eşi Wanda Nara'nın "cinsiyete dayalı şiddet" suçlamasıyla kendisi hakkında açtığı davanın duruşmasına katılmadı.

Yeni anlaşmazlık! Mauro Icardi Türk adaletine güveniyor! Wanda Arjantin’de boşanmak için çabalıyor

Nara'nın avukatı Ana Rosenfeld ise Icardi'nin avukatının duruşmanın ertelenmesi talebinin mahkeme tarafından reddedildiğini açıkladı.

Yeni anlaşmazlık! Mauro Icardi Türk adaletine güveniyor! Wanda Arjantin’de boşanmak için çabalıyor

Ayrıca Rosenfeld, Icardi'nin Türkiye'de ikamet ettiğini hatırlatarak "Bu dava ülke dışına taşabilir; Türkçe öğrenmek zorunda kalacağım" dedi.

Yeni anlaşmazlık! Mauro Icardi Türk adaletine güveniyor! Wanda Arjantin’de boşanmak için çabalıyor

Yani davanın Türkiye'ye taşınma ihtimali var ve Icardi de 'beni Türk adaletine teslim edin' der gibi hareket ediyor.

Yeni anlaşmazlık! Mauro Icardi Türk adaletine güveniyor! Wanda Arjantin’de boşanmak için çabalıyor

Bu olayda çok tartıştığımız, eksikleri bulunan Türk yargı sisteminin birçok ülkeye göre aile kurumunu koruyan daha sağlam yasalar olduğunu görmüş olduk.

Yeni anlaşmazlık! Mauro Icardi Türk adaletine güveniyor! Wanda Arjantin’de boşanmak için çabalıyor

Icardi gibi yakışıklı, karizmatik, milyonlarca hayranı ve serveti olan bir futbol yıldızı, yaşadığı haksızlıklara ve aldatmalara rağmen Nara'dan neden vazgeçmedi? Anlamak mümkün değil.

Yeni anlaşmazlık! Mauro Icardi Türk adaletine güveniyor! Wanda Arjantin’de boşanmak için çabalıyor

Elbette Icardi'nin de hataları var. Takım arkadaşının eşiyle yaşadığı birliktelik ona Arjantin Milli Takımı'nın kapılarını kapattı.

Yeni anlaşmazlık! Mauro Icardi Türk adaletine güveniyor! Wanda Arjantin’de boşanmak için çabalıyor

Seri A'da üst üste gol kralı olup, Paris Saint Germain'e rekor bir ücretle transfer olan Icardi'nin hayatında Nara olmasaydı belki de bugün futbolun zirvesinde olacaktı.

Yeni anlaşmazlık! Mauro Icardi Türk adaletine güveniyor! Wanda Arjantin’de boşanmak için çabalıyor

Nara olmasaydı yolu Türkiye'ye de düşmezdi elbette"

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