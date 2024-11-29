Yeni anlaşmazlık! Mauro Icardi Türk adaletine güveniyor! Wanda Arjantin’de boşanmak için çabalıyor

Olaylı bir boşanma süreci yaşayan ve sık sık magazin manşetlerinde yer alan Mauro Icardi ve Wanda Nara arasında yeni bir anlaşmazlık yaşandı.
Icardi'nin boşanma davasının Türkiye'de açılmasını istediği öne sürüldü. Wanda Nara'nın ise davanın Arjantin'de görülmesi için çabaladığı iddia edildi.
Sabah'tan Mevlüt Tezel, konuyla ilgili kaleme aldığı yazısında şu ifadelere yer verdi: "Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile Arjantinli model Wanda Nara arasında boşanma davasının nerede açılacağı konusunda da anlaşmazlık çıktı.
Dava Türkiye'de açılırsa Icardi'den büyük tazminat koparma peşinde olan Nara, borçlu bile çıkabilir!
Kocasını defalarca aldatan, sevgilileriyle yatakta fotoğraflar paylaşan Nara, Icardi'ye tazminat bile ödemek zorunda kalabilir.
Zaten Icardi de eşi Wanda Nara'nın "cinsiyete dayalı şiddet" suçlamasıyla kendisi hakkında açtığı davanın duruşmasına katılmadı.
Ayrıca Rosenfeld, Icardi'nin Türkiye'de ikamet ettiğini hatırlatarak "Bu dava ülke dışına taşabilir; Türkçe öğrenmek zorunda kalacağım" dedi.
Yani davanın Türkiye'ye taşınma ihtimali var ve Icardi de 'beni Türk adaletine teslim edin' der gibi hareket ediyor.
Bu olayda çok tartıştığımız, eksikleri bulunan Türk yargı sisteminin birçok ülkeye göre aile kurumunu koruyan daha sağlam yasalar olduğunu görmüş olduk.
Icardi gibi yakışıklı, karizmatik, milyonlarca hayranı ve serveti olan bir futbol yıldızı, yaşadığı haksızlıklara ve aldatmalara rağmen Nara'dan neden vazgeçmedi? Anlamak mümkün değil.