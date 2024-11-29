Yeni anlaşmazlık! Mauro Icardi Türk adaletine güveniyor! Wanda Arjantin’de boşanmak için çabalıyor

Ayrıca Rosenfeld, Icardi'nin Türkiye'de ikamet ettiğini hatırlatarak "Bu dava ülke dışına taşabilir; Türkçe öğrenmek zorunda kalacağım" dedi.

Yani davanın Türkiye'ye taşınma ihtimali var ve Icardi de 'beni Türk adaletine teslim edin' der gibi hareket ediyor.

Bu olayda çok tartıştığımız, eksikleri bulunan Türk yargı sisteminin birçok ülkeye göre aile kurumunu koruyan daha sağlam yasalar olduğunu görmüş olduk.

Icardi gibi yakışıklı, karizmatik, milyonlarca hayranı ve serveti olan bir futbol yıldızı, yaşadığı haksızlıklara ve aldatmalara rağmen Nara'dan neden vazgeçmedi? Anlamak mümkün değil.