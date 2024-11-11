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Wanda Nara'nın yıllar içerisindeki şaşırtan değişimi! Görenler tanıyamadı

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile ayrılığının ardından Arjantinli rapçi L-Gante ile aşk yaşayan ünlü model ve sunucu Wanda Nara, yıllar içindeki değişimiyle gündemde. Sosyal medyada sıkça konuşulan Nara'nın estetik operasyonlar öncesindeki fotoğrafları, takipçilerini şaşkına çevirdi. Estetiksiz haliyle bambaşka bir görünüme sahip olan Nara'yı görenler tanımakta zorlanıyor! İşte o görüntüler ve Wanda Nara'nın yıllar içindeki dönüşümü...

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Giriş Tarihi :11 Kasım 2024 , 12:40 Güncelleme Tarihi :11 Kasım 2024 , 12:42
Wanda Nara’nın yıllar içerisindeki şaşırtan değişimi! Görenler tanıyamadı

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile geçtiğimiz haftalarda ayrıldığını açıklayan ve Arjantinli rapçi L-Gante ile yeni bir aşka yelken açan Wanda Nara'nın estetiksiz hali gündeme bombas gibi düştü. Ünlü ismin yıllar içerisindeki değişimi görenleri hayrete düşürdü.

Wanda Nara’nın yıllar içerisindeki şaşırtan değişimi! Görenler tanıyamadı

2014 yılında Mauro Icardi ile dünyaevine giren Wanda Nara, bu evliliğinden önce 2008 yılında futbol camiasının başarılı isimlerinden Maxi Lopez ile evlenmişti. 5 yıl süren bu evliliğinden üç çocuğu olan Wanda Nara, 2013 yılında Mauro Icardi ile aşk yaşamaya başlamıştı ve fiftin bu ilişkiden de iki kızları olmuştu.

Wanda Nara’nın yıllar içerisindeki şaşırtan değişimi! Görenler tanıyamadı

Şimdiler ise Arjantinli rapçi L-Gante ile yeni bir aşka yelken açan Wanda Nara, yıllar içerisindeki değişimi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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