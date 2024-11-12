Wanda Nara'dan beklenmedik Icardi itirafı! “Galatasaray'ı bana tercih etti”

Son zamanalrda magazin dünyasında en çok konuşulan çiftlerinden biri olan Mauro Icardi ve Wanda Nara, 10 yıllık ilişkilerini geçtiğimiz aylarda bitirme kararı almıştı.
Wanda Nara yaptığı ayrılık açıklamasından birkaç hafta sonra tekrardan Icardi ile barışmıştı. Ancak ikilinin mutluluğu kısa sürmüş ve Wanda Nara geçtiğimiz günlerde Icardi'den tekrardan ayrıldığını sosyal medyada duyurmuştu.
DUDAK DUDAĞA PAYLAŞIM
Wanda Nara daha önce cesurca bir klip çektiği ve adının '"aşk" dedikodularına karıştığı rapçi L-Gante ile yeni bir aşka yelken açtığını ilan etmişti. İkili, sosyal medyada açtıkları canlı yayında dudak dudağa görüntüler vermişti.