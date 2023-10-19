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100 milyon TL dolandırdılar! "Var Böyle Tipler" Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun ses kayıtları ortaya çıktı! "Fakir muhabbetinizi duymayacağım..."

Var Böyle Tipler ve Kıvanç Talu hakkında araştırmalar hızlandı. Son zamanların popüler sosyal medya fenomenlerinden biri olan Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu "Var Böyle Tipler" adlı Instagram sayfasının sahipleri olarak tanınıyordu. Çiftin büyük bir takipçi kitlesine ulaştıktan sonr tüm çevresini dolandırdıkları ve yurt dışına kaçtıkları ortaya çıktı. Sosyal medyanın gündemine oturan olayda Kıvanç Talu'nun Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibindeyken söyledikleri ağızları açık bıraktı. Magazin dünyasında bomba etkisi yaratan olayın detayları ortaya çıktı. Peki, Kıvanç Talu ve Beril Talu nerede? İşte olayın ağızları açık bırakan gerçek yüzü...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Ekim 2023, 21:20 Güncelleme 19 Ekim 2023, 21:22
100 milyon TL dolandırdılar! Var Böyle Tipler Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu’nun ses kayıtları ortaya çıktı! Fakir muhabbetinizi duymayacağım... 1

Reklamcı Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu, "Var Böyle Tipler" adlı popüler Instagram hesabı ile büyük bir takipçi kitlesine ulaştıktan sonra, son günlerde çevresini dolandırdıkları ve yurt dışına kaçtıkları yönündeki iddialarla gündeme geldi.

100 milyon TL dolandırdılar! Var Böyle Tipler Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu’nun ses kayıtları ortaya çıktı! Fakir muhabbetinizi duymayacağım... 2

İddialara göre, Talu çifti sektördeki tanınmışlıklarını kullanarak reklam bütçeleri için yatırım gerektiğini söyleyerek kampanyaların finansmanına katkıda bulunmak isteyen kişilere vaatlerde bulundular.

100 milyon TL dolandırdılar! Var Böyle Tipler Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu’nun ses kayıtları ortaya çıktı! Fakir muhabbetinizi duymayacağım... 3

Bu vaatler arasında reklam gelirlerinden yüksek miktarda pay verecekleri ve reklam çekimlerine katılabilecekleri gibi maddelerin yer aldığı iddia ediliyor.

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