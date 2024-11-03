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Uzun süredir kanser tedavisi gören Şimal o yorumları ifşa etti! "Öldün mü?"

Uzun süredir kanser tedavisi gören ünlü şarkıcı Şimal, sosyal medyada aldığı kan donduran yorumları ifşa etti. Tedavi süreci boyunca sosyal medya üzerinden destek beklerken gelen acımasız yorumlar karşısında şaşkına dönen Şimal, kendisine "Öldün mü?" şeklinde sorular yönelten takipçilerine tepkisini dile getirdi.

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Giriş Tarihi :03 Kasım 2024 , 18:27 Güncelleme Tarihi :03 Kasım 2024 , 18:27
Uzun süredir kanser tedavisi gören Şimal o yorumları ifşa etti! Öldün mü?

Ünlü şarkıcı Şimal 2022 yılında meme kanserini yenmişti. Ancak Şimal, geçtiğimiz Ocak ayında rutin kontrolleri sırasında beyninde tümör olduğunu öğrenmişti.

Uzun süredir kanser tedavisi gören Şimal o yorumları ifşa etti! Öldün mü?

Bu kötü haber sonrası Şimal, sağlık durumunu sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaşmıştı.

"Dostlarım çok kararsızdım bu haberi paylaşma konusunda fakat Dm kutusu doldu taştı. Hepiniz, sesim çıkmayınca merak ettiniz haklı olarak. Bana da hak verin tüm aile olarak yıkılmış durumdayız tam toparlandık derken bir daha... Özetle ve maalesef ki yine yakaladı bu hastalık beni.

Bu sefer de beyin zarıma metastaz yaptı. Bizi mutlu eden şey ise, erken teşhis etmiş olmamız. Pazartesi günü işin tedavileri başlayacak onkoloğum ilaçları güçlendirecek. İnşallah yine aranıza döneceğim. Her zamanki gibi sizden dua bekliyor olacağım. Arayan soran, mesajlarıyla bana güç veren herkese şimdiden çok teşekkür ederim. Sağlığınıza dikkat edin! "

Uzun süredir kanser tedavisi gören Şimal o yorumları ifşa etti! Öldün mü?

Hastalığının beyin zarına mesastaz yaptığını açıklayan şarkıcı Şimal'in tedavisi sürerken sosyal medya hesabından şok eden paylaşımda bulundu.

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