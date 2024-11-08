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Üvey Baba'nın gaddar Halil’i Şemsi İnkaya yıllar sonra görüntülendi! Gören tanımakta zorlandı!

Bir dönemin popüler dizilerinden Üvey Baba'da Halil karakterini canlandıran Şemsi İnkaya yıllar sonra ortaya çıktı. Ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden İnkaya'nın hem son hali hem de açıklamaları dikkat çekti. Ünlü oyuncu, kısa sürede sosyal medyada da gündem olurken görenler tanımakta zorlandı.

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Giriş Tarihi :08 Kasım 2024 , 11:38 Güncelleme Tarihi :08 Kasım 2024 , 13:06
Üvey Baba’nın gaddar Halil’i Şemsi İnkaya yıllar sonra görüntülendi! Gören tanımakta zorlandı!

Üvey Baba dizisinde canlandırdığı Halil karakteriyle hafızalara kazınan Şemsi İnkaya, yıllar sonra ortaya çıktı.

Üvey Baba’nın gaddar Halil’i Şemsi İnkaya yıllar sonra görüntülendi! Gören tanımakta zorlandı!

Nişantaşı'nda görüntülenen ünlü oyuncu, ayaküstü basın mensuplarıyla da sohbet etti. 85 yaşındaki oyuncu, muhabirlerin "Çok görünmüyorsunuz" sözlerine "Görünecek halimiz kalmadı" şeklinde karşılık verdi.

Üvey Baba'nın gaddar Halil'i Şemsi İnkaya yıllar sonra görüntülendi!

Üvey Baba’nın gaddar Halil’i Şemsi İnkaya yıllar sonra görüntülendi! Gören tanımakta zorlandı!

Ünlü oyuncu, ekrana dönmeyi planladığını dile getirerek sözlerini şöyle sürdürdü: "Dönüş olacak. Şu ortamda olup, olmayacağı da zor. Çekmekte çok zor iş, ödemeler de korkunç oldu. Düzeleceğiz. Projeleri takip ediyorum. İsim vermek istemiyorum ama yönetmen iyi çekmiş, oyuncu iyi oynamış dediğim isimler var"

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