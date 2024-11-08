Üvey Baba’nın gaddar Halil’i Şemsi İnkaya yıllar sonra görüntülendi! Gören tanımakta zorlandı!

Nişantaşı'nda görüntülenen ünlü oyuncu, ayaküstü basın mensuplarıyla da sohbet etti. 85 yaşındaki oyuncu, muhabirlerin "Çok görünmüyorsunuz" sözlerine "Görünecek halimiz kalmadı" şeklinde karşılık verdi.

Ünlü oyuncu, ekrana dönmeyi planladığını dile getirerek sözlerini şöyle sürdürdü: "Dönüş olacak. Şu ortamda olup, olmayacağı da zor. Çekmekte çok zor iş, ödemeler de korkunç oldu. Düzeleceğiz. Projeleri takip ediyorum. İsim vermek istemiyorum ama yönetmen iyi çekmiş, oyuncu iyi oynamış dediğim isimler var"