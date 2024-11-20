Türkiye’nin rekor kıran dizisi Kuruluş Osman yeni bölümüyle nefes kesecek! Osman Bey ya kızı Fatma’yı ya da vatan toprağını feda edecek

Türkiye'nin rekor kıran dizisi Kuruluş Osman, 6 sezon boyunca Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi oldu. 400 çadırlık bir obadan Cihan İmparatorluğuna yürüyüş hikayesini ustalıkla işleyen ve güçlü oyuncu kadrosuyla beğeni toplayan dizi, YouTube'da da 10 milyon abonesi olan tek dizi unvanına ulaştı.

İZLENME SÜRESİ 820 MİLYON 'Kuruluş Osman' 10 Milyon abone sayısını geçerek diğer dizileri açık ara geride bırakmayı başardı. YouTube'daki resmi kanalında 820 Milyon izlenme süresine sahip olan dizi, platformun en çok ilgi gören içerikleri arasında yer alıyor.

10 MİLYON ABONEYE SAHİP İLK TÜRK DİZİSİ Fragmanları ve videoları ile her hafta Youtube Türkiye'nin trend listelerinde yer alan Kuruluş Osman 'nın YouTube'da 10 Milyon aboneye sahip ilk dizi kanalı oldu.

YENİ BÖLÜM NEFES KESECEK!

Her bölümü sabırsızlıkla beklenen ve fragmanları milyon izlenen Kuruluş Osman, bu akşam yine nefes kesen bir bölümle izleyici karşısına çıkacak.

Yeni bölümde Burak Özçivit'in canlandırdığı Osman Bey karakteri ya kızı Fatma'yı ya da vatan toprağını feda edecek! İşte atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın 171. bölümünden görseller ve ipuçları...