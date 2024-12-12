Tuğçe Kandemir anne oldu! Doğumhaneden ilk fotoğraf geldi!

Ünlü şarkıcı Tuğçe Kandemir, bir süredir birlikte olduğu Abdullah Karatay'la geçtiğimiz aralık ayında nikah masasına oturdu.
Mersin'de ailelerinin ve yakın dostlarının katıldığı törenle mutluluğa 'evet' diyen ünlü çift, geçen aylarda bebek beklediklerini açıkladı.
Instagram hesabından paylaşım yapan Tuğçe Kandemir bebeğinin cinsiyetini de şu sözlerle duyurdu: "Sürekli sorduğunuz o sorunun cevabını vermeye geldim. O bir erkek. Ve biz mutlulukla onu bekliyoruz"
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Kandemir, dün yaptığı sosyal medya paylaşımında ise şu ifadelere yer verdi: "9 aylık harika bir serüvenin sonuna geldik.