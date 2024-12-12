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Tuğçe Kandemir anne oldu! Doğumhaneden ilk fotoğraf geldi!

Aralık 2023'te Abdullah Karatay ile nikâh masasına oturan Tuğçe Kandemir, geçen aylarda hamile olduğunu duyurmuştu. Dün yaptığı paylaşımda "Allah'ın izniyle minik Demir yarın sabah kollarımızda olacak" ifadelerini kullanan ünlü şarkıcı, bugün anne oldu. İlk kez anne olmanın heyecanını yaşayan Kandemir, doğumhaneden bir fotoğraf yayınlamayı da ihmal etmedi.

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Giriş Tarihi :12 Aralık 2024 , 13:02 Güncelleme Tarihi :12 Aralık 2024 , 13:02
Tuğçe Kandemir anne oldu! Doğumhaneden ilk fotoğraf geldi!

Ünlü şarkıcı Tuğçe Kandemir, bir süredir birlikte olduğu Abdullah Karatay'la geçtiğimiz aralık ayında nikah masasına oturdu.

Tuğçe Kandemir anne oldu! Doğumhaneden ilk fotoğraf geldi!

Mersin'de ailelerinin ve yakın dostlarının katıldığı törenle mutluluğa 'evet' diyen ünlü çift, geçen aylarda bebek beklediklerini açıkladı.

Tuğçe Kandemir anne oldu! Doğumhaneden ilk fotoğraf geldi!

Instagram hesabından paylaşım yapan Tuğçe Kandemir bebeğinin cinsiyetini de şu sözlerle duyurdu: "Sürekli sorduğunuz o sorunun cevabını vermeye geldim. O bir erkek. Ve biz mutlulukla onu bekliyoruz"

Tuğçe Kandemir anne oldu! Doğumhaneden ilk fotoğraf geldi!

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Kandemir, dün yaptığı sosyal medya paylaşımında ise şu ifadelere yer verdi: "9 aylık harika bir serüvenin sonuna geldik.

Tuğçe Kandemir anne oldu! Doğumhaneden ilk fotoğraf geldi!

Allah'ın izniyle minik Demir yarın sabah kollarımızda olacak inşallah. Duygular şelale... Bol bol dualarınızı bekliyorum"

Tuğçe Kandemir anne oldu! Doğumhaneden ilk fotoğraf geldi!

ANNE OLDU
Ünlü şarkıcı, bugün Demir ismini verdiği oğlunu kucağına alarak ilk kez annelik heyecanını yaşadı.

Tuğçe Kandemir anne oldu! Doğumhaneden ilk fotoğraf geldi!

DOĞUMHANEDEN PAYLAŞTI
Annelik duygusunu tadan Kandemir, doğumhaneden bir fotoğraf yayınlamayı da ihmal etmedi.

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