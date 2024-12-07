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Tuba Büyüküstün'ü hiç böyle görmediniz! Kameralar önünde makyajını silip doğalığıyla dikkat çekti!

Onur Saylak ile yaptığı evlilikten iki kızı olan Tuba Büyüküstün, kariyeri ve özel hayatının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu, son olarak makyajını sildiği anları takipçilerinin beğenisine sundu. Yakın çekim paylaşımda bulunan Büyüküstün, doğallığıyla dikkat çekti.

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Giriş Tarihi :07 Aralık 2024 , 16:15 Güncelleme Tarihi :07 Aralık 2024 , 16:17
Tuba Büyüküstün’ü hiç böyle görmediniz! Kameralar önünde makyajını silip doğalığıyla dikkat çekti!

Çemberimde Gül Oya, Ihlamurlar Altında, Asi gibi dizilerde rol alan Tuba Büyüküstün, hem kariyeri hem de özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi.

Tuba Büyüküstün’ü hiç böyle görmediniz! Kameralar önünde makyajını silip doğalığıyla dikkat çekti!

Ünlü oyuncu, 2011 yılında meslektaşı Onur Saylak ile dünyaevine girdi ve Toprak ile Maya isimlerini verdiği iki kızı oldu.

Tuba Büyüküstün’ü hiç böyle görmediniz! Kameralar önünde makyajını silip doğalığıyla dikkat çekti!

Saylak ile 2017 senesinde yollarını ayıran Büyüküstün bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Tuba Büyüküstün’ü hiç böyle görmediniz! Kameralar önünde makyajını silip doğalığıyla dikkat çekti!

Ünlü oyuncu, makyajını temizlediği anları takipçilerinin beğenisine sundu. Yakın çekim paylaşımda bulunan Büyüküstün, doğallığıyla dikkat çekti.

Tuba Büyüküstün’ü hiç böyle görmediniz! Kameralar önünde makyajını silip doğalığıyla dikkat çekti!

Duru güzelliğiyle beğeni toplayan Büyüküstün kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Tuba Büyüküstün’ü hiç böyle görmediniz! Kameralar önünde makyajını silip doğalığıyla dikkat çekti!

İşte Tuba Büyüküstün'ün o paylaşımı...

Tuba Büyüküstün makyajını temizlediği anları paylaştı

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