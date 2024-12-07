Tuba Büyüküstün’ü hiç böyle görmediniz! Kameralar önünde makyajını silip doğalığıyla dikkat çekti!

Çemberimde Gül Oya, Ihlamurlar Altında, Asi gibi dizilerde rol alan Tuba Büyüküstün, hem kariyeri hem de özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi.

Ünlü oyuncu, 2011 yılında meslektaşı Onur Saylak ile dünyaevine girdi ve Toprak ile Maya isimlerini verdiği iki kızı oldu.

Saylak ile 2017 senesinde yollarını ayıran Büyüküstün bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Ünlü oyuncu, makyajını temizlediği anları takipçilerinin beğenisine sundu. Yakın çekim paylaşımda bulunan Büyüküstün, doğallığıyla dikkat çekti.