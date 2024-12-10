Tolga Karel’in anne özlemi! Duygusal mesajına yanıt gecikmedi!

Sonrasında kendi işinin patronu olmayı başaran Karel, ikinci evliliğini Sarah Scott ile yaparak yeni bir aile kurdu. Bu evliliklerinden dört çocukları dünyaya geldi.

Sosyal medya hesabından annesine seslenen Tolga Karel, şu ifadeleri kullandı:

"Beden dediğin sadece bir yansıma ama ruh öyle değil gözlerden gelen bir karar, bir bakış, bir derin tebessüm. İnsanı ve insan olmayı gösteren bir anlam arayışı... Varoluşun çaresiz çöllerinde açan bir gülümseme her şeye bedeldir. ANNE seni çokkk özledim"