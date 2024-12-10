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Tolga Karel’in anne özlemi! Duygusal mesajına yanıt gecikmedi!

Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Oğuz karakteriyle hafızalara kazınan Tolga Karel, oyunculuğu bırakarak Amerika'ya yerleşti. Burada kendisine yeni bir yaşam kuran Karel, sosyal medya üzerinden sevenleriyle etkileşim kurmayı da ihmal etmedi. Ünlü isim, son yaptığı paylaşımda ise annesine olan özlemini dile getirdi. Karel'in duygusal mesajına annesinden yanıt gecikmedi.

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Giriş Tarihi :10 Aralık 2024 , 16:44 Güncelleme Tarihi :10 Aralık 2024 , 16:44
Tolga Karel’in anne özlemi! Duygusal mesajına yanıt gecikmedi!

Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Oğuz karakteriyle hafızalara kazınan Tolga Karel, oyunculuğu bırakarak Amerika'ya yerleşti ve orada TIR şoförü olarak çalışmaya başladı.

Tolga Karel’in anne özlemi! Duygusal mesajına yanıt gecikmedi!

Sonrasında kendi işinin patronu olmayı başaran Karel, ikinci evliliğini Sarah Scott ile yaparak yeni bir aile kurdu. Bu evliliklerinden dört çocukları dünyaya geldi.

Tolga Karel’in anne özlemi! Duygusal mesajına yanıt gecikmedi!

Amerika'da yepyeni bir hayat kuran Karel, sosyal medya üzerinden sevenleriyle etkileşim kurmayı da ihmal etmedi.

Tolga Karel’in anne özlemi! Duygusal mesajına yanıt gecikmedi!

Ünlü isim, son yaptığı paylaşımda ise annesine olan özlemini dile getirdi. Karel'in duygusal mesajına annesinden yanıt gecikmedi.

Tolga Karel’in anne özlemi! Duygusal mesajına yanıt gecikmedi!

Sosyal medya hesabından annesine seslenen Tolga Karel, şu ifadeleri kullandı:

"Beden dediğin sadece bir yansıma ama ruh öyle değil gözlerden gelen bir karar, bir bakış, bir derin tebessüm. İnsanı ve insan olmayı gösteren bir anlam arayışı... Varoluşun çaresiz çöllerinde açan bir gülümseme her şeye bedeldir. ANNE seni çokkk özledim"

Tolga Karel’in anne özlemi! Duygusal mesajına yanıt gecikmedi!

Karel'in bu paylaşımı, annesi Bahriye Erol'dan anlamlı bir yanıt aldı.

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