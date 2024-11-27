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Tartıda 120 kiloyu gören Cem Belevi zayıflama sırrını açıkladı!

İrem Derici ile yaşadığı aşkla bir dönem magazin gündeminden düşmeyen ünlü şarkıcı Cem Belevi, konuk olduğu bir programda hem lüks evini gezdirdi hem de özel hayatına dair samimi itiraflarda bulundu. Bir dönem 120 kiloya kadar çıktığını dile getiren şarkıcı, nasıl zayıfladığını da açıkladı.

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Giriş Tarihi :27 Kasım 2024 , 15:57 Güncelleme Tarihi :27 Kasım 2024 , 16:27
Tartıda 120 kiloyu gören Cem Belevi zayıflama sırrını açıkladı!

Alışamıyorum, Bundan Sonra, Sor, Belki gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Cem Belevi, kariyeri ve özel hayatıyla sık sık gündem oldu.

Tartıda 120 kiloyu gören Cem Belevi zayıflama sırrını açıkladı!

Ünlü şarkıcı, özellikle meslektaşı İrem Derici ile yaşadığı aşkla bir dönem magazin manşetlerinden düşmedi. Belevi, şimdi ise açıklamalarıyla çok konuşuldu.

Tartıda 120 kiloyu gören Cem Belevi zayıflama sırrını açıkladı!

Evrim Akın'la Ev Gezmesi programına konuk olan şarkıcı, hem lüks evini gezdirdi hem de özel hayatına dair samimi itiraflarda bulundu.

Tartıda 120 kiloyu gören Cem Belevi zayıflama sırrını açıkladı!

Bir dönem tartıda 120 kiloyu gördüğünü belirten Belevi, "İngiltere'de ben İzmir çocuğuyum ben kapalı hava sevmem yani bunaldım ve 120 kilolara çıktım" ifadelerini kullandı.

Tartıda 120 kiloyu gören Cem Belevi zayıflama sırrını açıkladı!

Çok iştahlı biri olduğunun altını çizen şarkıcı, nasıl zayıfladığını da şöyle anlattı: "30 kilo verdim ben, Caddebostan'da koşarak ve sonra tabii diyet miyet"

Tartıda 120 kiloyu gören Cem Belevi zayıflama sırrını açıkladı!

LÜKS EVİ DİKKAT ÇEKTİ
Öte yandan Cem Belevi'nin lüks evi de beğeni topladı.

Tartıda 120 kiloyu gören Cem Belevi zayıflama sırrını açıkladı!

Dubleks bir evde oturan şarkıcının sade dekorasyonu dikkat çekti.

Tartıda 120 kiloyu gören Cem Belevi zayıflama sırrını açıkladı!

Cem Belevi'nin mutfağı

Tartıda 120 kiloyu gören Cem Belevi zayıflama sırrını açıkladı!

Cem Belevi'nin giyinme odası

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