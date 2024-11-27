Tartıda 120 kiloyu gören Cem Belevi zayıflama sırrını açıkladı!

Alışamıyorum, Bundan Sonra, Sor, Belki gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Cem Belevi, kariyeri ve özel hayatıyla sık sık gündem oldu.

Ünlü şarkıcı, özellikle meslektaşı İrem Derici ile yaşadığı aşkla bir dönem magazin manşetlerinden düşmedi. Belevi, şimdi ise açıklamalarıyla çok konuşuldu.

Evrim Akın'la Ev Gezmesi programına konuk olan şarkıcı, hem lüks evini gezdirdi hem de özel hayatına dair samimi itiraflarda bulundu.

Bir dönem tartıda 120 kiloyu gördüğünü belirten Belevi, "İngiltere'de ben İzmir çocuğuyum ben kapalı hava sevmem yani bunaldım ve 120 kilolara çıktım" ifadelerini kullandı.