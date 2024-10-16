PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Fotohaberleri

Survivor Hasan Yalnızoğlu son yolculuğuna uğurlandı! Ünlü isimler art arda başsağlığı mesajları yayınladı

Survivor ile tanınan ünlü oyuncu ve dansçı Hasan Yalnızoğlu, 50 yaşında yaşamını yitirdi. Yalnızoğlu bugün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine birçok ünlü isim katıldı. Törende Kenan İmirzalıoğlu, Yalnızoğlu'nun kızı ve kardeşine sarılınca gözyaşlarını tutamadı. Yalnızoğlu'nun ölümüyle büyük üzüntü yaşayan ünlü isimler art arda başsağlığı mesajı yayınladı. İşte o isimlerin paylaşımları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :16 Ekim 2024 , 17:56 Güncelleme Tarihi :16 Ekim 2024 , 22:19
Survivor Hasan Yalnızoğlu son yolculuğuna uğurlandı! Ünlü isimler art arda başsağlığı mesajları yayınladı

Ünlü oyuncu, dansçı ve Survivor eski yarışmacısı Hasan Yalnızoğlu, 50 yaşında önceki gün hayatını kaybetti. Anadolu Ateşi baş dansçısı ve Survivor yarışmacısı olarak adını duyuran Hasan Yalnızoğlu pankreas kanserine yenildi.

Survivor Hasan Yalnızoğlu son yolculuğuna uğurlandı! Ünlü isimler art arda başsağlığı mesajları yayınladı

Ölüm haberiyle sevenlerini ve ailesini büyük üzüntüye boğan ünlü sporcu Üsküdar Şakirin Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı.

Hasan Yalnızoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Survivor Hasan Yalnızoğlu son yolculuğuna uğurlandı! Ünlü isimler art arda başsağlığı mesajları yayınladı

Ailesinin taziyeleri kabul ettiği camiideki törene, Kenan İmirzalıoğlu, Berk Oktay, Nefise Karatay gibi ünlü isimler de yer aldı. Gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlanan ünlü oyuncu ve sporcu, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

SON DAKİKA