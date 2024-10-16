Survivor Hasan Yalnızoğlu son yolculuğuna uğurlandı! Ünlü isimler art arda başsağlığı mesajları yayınladı

Ünlü oyuncu, dansçı ve Survivor eski yarışmacısı Hasan Yalnızoğlu , 50 yaşında önceki gün hayatını kaybetti. Anadolu Ateşi baş dansçısı ve Survivor yarışmacısı olarak adını duyuran Hasan Yalnızoğlu pankreas kanserine yenildi.

Ailesinin taziyeleri kabul ettiği camiideki törene, Kenan İmirzalıoğlu, Berk Oktay, Nefise Karatay gibi ünlü isimler de yer aldı. Gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlanan ünlü oyuncu ve sporcu, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.