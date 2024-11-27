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Sıla Türkoğlu leyleği havada gördü! Sevgilisi Ata Ayyıldız ile yeni rotası belli oldu! Paris’ten sonra...

Bir süre önce aşk yaşamaya başlayan Sıla Türkoğlu ile Ata Ayyıldız'ın ilişkisi Mardin'deki bir düğünde ortaya çıkmıştı. Aşklarını gizlemeyen ve mutlu birlikteliklerine tam gaz devam eden ikili, son olarak Paris tatilleriyle gündeme gelmişti. Birlikte sık sık seyahat eden ikilinin yeni rotası belli oldu. Sıla Türkoğlu bakın nereden paylaşım yaptı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :27 Kasım 2024 , 11:56 Güncelleme Tarihi :27 Kasım 2024 , 11:56
Sıla Türkoğlu leyleği havada gördü! Sevgilisi Ata Ayyıldız ile yeni rotası belli oldu! Paris’ten sonra...

25 yaşındaki genç oyuncu Sıla Türkoğlu, bir süre önce İstanbul Üniversitesi mezunu olan işletmeci Ata Ayyıldız ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Sıla Türkoğlu leyleği havada gördü! Sevgilisi Ata Ayyıldız ile yeni rotası belli oldu! Paris’ten sonra...

Ünlü çift, ilk kez Mardin'de katıldıkları bir düğünde objektiflere yansımışlardı.

Sıla Türkoğlu leyleği havada gördü! Sevgilisi Ata Ayyıldız ile yeni rotası belli oldu! Paris’ten sonra...

İkili, daha sonra ise katıldıkları bir galada el ele ortaya çıkmıştı.

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