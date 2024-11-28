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Sibel Taşcıoğlu “Hiç romantik biri değilimdir” deyip eşiyle bir anısını anlattı!

Ünlü oyuncu Sibel Taşcıoğlu, konuk olduğu bir programında özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Ahmet Mümtaz Taylan'ın sorularını yanıtlayan Taşcıoğlu, genç yaşta annesini kaybettiğini dile getirerek "Annem içimde ukte" dedi. Geç evlendiği için çocuk sahibi olmadığını da dile getiren oyuncunun romantiklikle ilgili itirafları da dikkat çekti.

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Giriş Tarihi :28 Kasım 2024 , 16:44 Güncelleme Tarihi :28 Kasım 2024 , 16:44
Sibel Taşcıoğlu Hiç romantik biri değilimdir deyip eşiyle bir anısını anlattı!

Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu programa konuk olan Sibel Taşcıoğlu, özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.

Sibel Taşcıoğlu Hiç romantik biri değilimdir deyip eşiyle bir anısını anlattı!

Taşcıoğlu, "9 yıl arayla annemle babamı kaybettim. 32 yaşındaydım, benim Annemi anlayabileceğim, Annemin bana yakın olacağı yıllarda kaybettim Annemi... Annem içimde ukte..." ifadelerini kullandı.

Sibel Taşcıoğlu Hiç romantik biri değilimdir deyip eşiyle bir anısını anlattı!

ÇOCUK İTİRAFI!
Geç evlendiği için anne olamadığını dile getiren oyuncu, "Anne olmak isterdim. Geç evlendim. Geç evlenince, geç çocuk sahibi olmaya çalışıyorsun, önüne bazı sıkıntılar çıkabiliyor. Ben de aşamadım o sıkıntıları" dedi.

Sibel Taşcıoğlu Hiç romantik biri değilimdir deyip eşiyle bir anısını anlattı!

"HİÇ ROMANTİK BİRİ DEĞİLİMDİR"
Murat Kolçak Köstendil ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu, hayatında romantikliğe pek yer olmadığını dile getirdi.

Sibel Taşcıoğlu Hiç romantik biri değilimdir deyip eşiyle bir anısını anlattı!

Taşçıoğlu, konuyla ilgili şunları söyledi: "Hiç romantik biri değilimdir. Hiç sevmem öyle şeyler, çiçek alsınlar, hediye alsınlar, hiç sevmem!

Sibel Taşcıoğlu Hiç romantik biri değilimdir deyip eşiyle bir anısını anlattı!

Murat bir gün eve elinde çiçekle geldi, sakın bir daha bana çiçek alma dedim, hediye de alma dedim bana.

Sibel Taşcıoğlu Hiç romantik biri değilimdir deyip eşiyle bir anısını anlattı!

Lüzumsuz bulurum öyle şeyleri, sevgililer gününde doğum gününde bana hediye almak zorunda değilsin. Evlilik yıldönümümüzü de karşılıklı olarak unuttuğumuz için bizim hiç o taraklarda bezimiz yok..."

Sibel Taşcıoğlu Hiç romantik biri değilimdir deyip eşiyle bir anısını anlattı!

"ŞÖHRET BULUNMAZ BİR HİNT KUMAŞI DEĞİL"
Sibel Taşcıoğlu, şöhretle ilgili ise şöyle konuştu: "Şöhret bulunmaz bir Hint kumaşı değil. Kendi açımdan, her hafta televizyonda bir yerimiz var ve tanınıyoruz.

Sibel Taşcıoğlu Hiç romantik biri değilimdir deyip eşiyle bir anısını anlattı!

Seyirci seni yaptığın şeylerden takdir ediyor, yolda çeviriyor sana güzel duygularını söylüyor, insanı memnun eden, mutlu eden bir şey...

Sibel Taşcıoğlu Hiç romantik biri değilimdir deyip eşiyle bir anısını anlattı!

Bazı insanların bu durum ayağına dolanıyor olabilir, zorlukları olabilir şöhretin, benim ayağıma dolanmıyor, keyfini çıkarıyorum. Herkes aynı şekilde karşılayamayabilir, ben memnunum"

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