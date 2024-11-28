Sibel Taşcıoğlu “Hiç romantik biri değilimdir” deyip eşiyle bir anısını anlattı!

Murat bir gün eve elinde çiçekle geldi, sakın bir daha bana çiçek alma dedim, hediye de alma dedim bana.

Lüzumsuz bulurum öyle şeyleri, sevgililer gününde doğum gününde bana hediye almak zorunda değilsin. Evlilik yıldönümümüzü de karşılıklı olarak unuttuğumuz için bizim hiç o taraklarda bezimiz yok..."

"ŞÖHRET BULUNMAZ BİR HİNT KUMAŞI DEĞİL"

Sibel Taşcıoğlu, şöhretle ilgili ise şöyle konuştu: "Şöhret bulunmaz bir Hint kumaşı değil. Kendi açımdan, her hafta televizyonda bir yerimiz var ve tanınıyoruz.

Seyirci seni yaptığın şeylerden takdir ediyor, yolda çeviriyor sana güzel duygularını söylüyor, insanı memnun eden, mutlu eden bir şey...