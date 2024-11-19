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Şeyma Subaşı rotayı kozmetik sektörüne çevirdi! Hem yeni işi hem yeni aşkıyla...

Acun Ilıcalı ile yaşadığı aşkla adını duyuran ve bu birliktelikten Melisa adında bir kızı olan Şeyma Subaşı, 2023 yılında evlenip boşandığı Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi'nin ardından gönlünü Brezilyalı model Marlon Teixeriason'a kaptırdı. Sevgilisiyle yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Subaşı'ndan son olarak yeni iş haberi geldi. Bu kez kozmetik sektörüne atılan ünlü ismin İstanbul'da vereceği davete yeni aşkını getirip getirmeyeceği ise merak konusu oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :19 Kasım 2024 , 09:35 Güncelleme Tarihi :19 Kasım 2024 , 09:35
Şeyma Subaşı rotayı kozmetik sektörüne çevirdi! Hem yeni işi hem yeni aşkıyla...

Acun Ilıcalı ile birlikteliğinden Melisa adında bir kızı olan Şeyma Subaşı, 2023 yılında Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile nikah masasına oturdu. Ancak ünlü çiftin mutluluğu uzun sürmedi. Subaşı, daha sonra ise gönlünü Brezilyalı model Marlon Teixeriason'a kaptırdı.

Şeyma Subaşı rotayı kozmetik sektörüne çevirdi! Hem yeni işi hem yeni aşkıyla...

Sevgilisiyle yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Subaşı'ndan son olarak yeni iş haberi geldi. Bu kez kozmetik sektörüne atılan ünlü ismin İstanbul'da vereceği davete yeni aşkını getirip getirmeyeceği ise merak konusu oldu.

Şeyma Subaşı rotayı kozmetik sektörüne çevirdi! Hem yeni işi hem yeni aşkıyla...

Sabah'tan Bülent Cankut konuyla ilgili şu yazıyı kaleme aldı: "Önceki ay Brezilyalı model Marlon Teixeria ile yeni bir aşka yelken açan 'Olayların Kadını' Şeyma Subaşı, uzun bir aradan sonra yeniden iş hayatına atıldı.

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