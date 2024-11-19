Şeyma Subaşı rotayı kozmetik sektörüne çevirdi! Hem yeni işi hem yeni aşkıyla...

Acun Ilıcalı ile birlikteliğinden Melisa adında bir kızı olan Şeyma Subaşı, 2023 yılında Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile nikah masasına oturdu. Ancak ünlü çiftin mutluluğu uzun sürmedi. Subaşı, daha sonra ise gönlünü Brezilyalı model Marlon Teixeriason'a kaptırdı.

Sevgilisiyle yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Subaşı'ndan son olarak yeni iş haberi geldi. Bu kez kozmetik sektörüne atılan ünlü ismin İstanbul'da vereceği davete yeni aşkını getirip getirmeyeceği ise merak konusu oldu.