Sertab Erener’i izleyen Selen Görgüzel canlı yayında duygusal anlar yaşadı! “Aylardır kardeşimle görüşmüyorum”

Selen Görgüzel , 2014 senesinde evlendiği Hamdi Alkan ile 2022'de boşandı. Ünlü şarkıcı, boşanma sonrası açıklamaları, sahne kostümleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin manşetlerinde yer aldı.

Ünlü şarkıcı, şimdi ise ailesine dair yaptığı bir itirafla gündeme geldi. Konuk olduğu Aramızda Kalmasın programında Sertab Erener'le ilgili bir haberi izleyen Görgüzel, duygusal anlar yaşadı.