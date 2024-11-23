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Sertab Erener’i izleyen Selen Görgüzel canlı yayında duygusal anlar yaşadı! “Aylardır kardeşimle görüşmüyorum”

Hamdi Alkan ile 2022 yılında 8 yıllık evliliklerini sonlandıran Selen Görgüzel, açıklamaları, sahne kostümleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin manşetlerinde yer aldı. Ünlü şarkıcı, şimdi ise ailesine dair yaptığı bir itirafla gündeme geldi. Konuk olduğu bir magazin programında Sertab Erener'le ilgili bir haberi izleyen Görgüzel, "Aylardır kardeşimle görüşmüyorum" diyerek duygusal anlar yaşadı.

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Giriş Tarihi :23 Kasım 2024 , 12:23 Güncelleme Tarihi :23 Kasım 2024 , 12:23
Sertab Erener’i izleyen Selen Görgüzel canlı yayında duygusal anlar yaşadı! Aylardır kardeşimle görüşmüyorum

Selen Görgüzel, 2014 senesinde evlendiği Hamdi Alkan ile 2022'de boşandı. Ünlü şarkıcı, boşanma sonrası açıklamaları, sahne kostümleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin manşetlerinde yer aldı.

Sertab Erener’i izleyen Selen Görgüzel canlı yayında duygusal anlar yaşadı! Aylardır kardeşimle görüşmüyorum

Ünlü şarkıcı, şimdi ise ailesine dair yaptığı bir itirafla gündeme geldi. Konuk olduğu Aramızda Kalmasın programında Sertab Erener'le ilgili bir haberi izleyen Görgüzel, duygusal anlar yaşadı.

Sertab Erener’i izleyen Selen Görgüzel canlı yayında duygusal anlar yaşadı! Aylardır kardeşimle görüşmüyorum

Söz konusu haberde; Sertab Erener'e düzenlenen 'Saygı' geçesinde sahneye çıkan kardeşi Serdar Erener ve eşi Nil Karabirahimgil'in görüntüleri yer aldı.

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