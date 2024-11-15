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Serdar Ortaç'a milyonluk fatura! 18 konseri iptal olunca 1.5 aylık zararı dudak uçuklattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yasa dışı bahis reklamı ve teşvikinde bulunduğu tespit edilen 23 sanatçı ve sosyal medya fenomenine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde Serdar Ortaç ev hapsi aldı. Ceza sonrası sosyal medya hesaplarını kapatıp adeta ortadan kaybolan Serdar Ortaç'ın ev hapsinde olduğu için 18 konseri iptal edildi ve uğradığı maddi zarar dudak uçuklattı.

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Giriş Tarihi :15 Kasım 2024 , 20:56 Güncelleme Tarihi :15 Kasım 2024 , 20:56
Serdar Ortaç’a milyonluk fatura! 18 konseri iptal olunca 1.5 aylık zararı dudak uçuklattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yasadışı bahis reklamı ve teşvikinde bulunduğu tespit edilen 23 sanatçı ve sosyal medya fenomenine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde sanatçı Mehmet Ali Erbil ve şarkıcı Serdar Ortaç, sosyal medyada 19 milyon takipçisi bulunan İbrahim Yılmaz, Rus ve Türk asıllı fenomen Aleksander Mensikof ve 1.3 milyon takipçisi bulunan Esma Sözen'in de aralarında bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Serdar Ortaç’a milyonluk fatura! 18 konseri iptal olunca 1.5 aylık zararı dudak uçuklattı

Şüpheliler arasında yer alan sanatçı Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında ise ev hapsi kararı verilmişti.

Serdar Ortaç’a milyonluk fatura! 18 konseri iptal olunca 1.5 aylık zararı dudak uçuklattı

Serdar Ortaç aldığı ceza sonrası, yaptığı açıklamada "Evimi barkımı, paramı, evliliğimi, sağlığımı aldı bir de adliyeye düşürdü" ifadelerini kullanmıştı.

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