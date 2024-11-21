Sarışın Hadise’ye elveda! İmaj yenileyen Hadise bir değişti pir değişti!

Sahne şovları ve kostümleriyle sık sık adından söz ettiren Hadise, geçen günlerde saçlarıyla ilgili yaptığı itirafla gündem olmuştu.
Kuaförüyle ilgili şaşırtıcı açıklamalarda bulunan şarkıcı, şu ifadeleri kullanmıştı: "Ben saçımı boyatmak için Belçika'ya uçuyorum. Çünkü 17 yaşından beri benim saçlarımı boyayan en yakın arkadaşım Sevda. Onun dışında kimseye boyatmıyorum. Saçımı boyatmak için dünyanın öbür ucuna uçarım"
RADİKAL KARAR
Hadise, bu kez yeni imajıyla gündeme geldi. Seda Bakan ile başrolünü üslendiği Esas Oğlan dizisinin galasında bambaşka bir imajla kamera karşısına geçen Hadise'yi görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.