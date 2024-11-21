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Sarışın Hadise’ye elveda! İmaj yenileyen Hadise bir değişti pir değişti!

Sahne şovları ve kostümleriyle sık sık adından söz ettiren Hadise, bu kez yeni imajıyla gündeme geldi. Seda Bakan ile başrolünü üslendiği Esas Oğlan dizisinin galasında bambaşka bir imajla kamera karşısına geçen Hadise'yi görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Uzun yıllardır kullandığı sarı saçlarıyla vedalaşan şarkıcı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Öte yandan Seda Bakan ile Hadise'nin galada aynı elbiseyi giymesi de dikkat çekti. İkili bunun nedenini ise açıklamayı ihmal etmedi.

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Giriş Tarihi :21 Kasım 2024 , 09:55 Güncelleme Tarihi :21 Kasım 2024 , 09:55
Sarışın Hadise’ye elveda! İmaj yenileyen Hadise bir değişti pir değişti!

Sahne şovları ve kostümleriyle sık sık adından söz ettiren Hadise, geçen günlerde saçlarıyla ilgili yaptığı itirafla gündem olmuştu.

Sarışın Hadise’ye elveda! İmaj yenileyen Hadise bir değişti pir değişti!

Kuaförüyle ilgili şaşırtıcı açıklamalarda bulunan şarkıcı, şu ifadeleri kullanmıştı: "Ben saçımı boyatmak için Belçika'ya uçuyorum. Çünkü 17 yaşından beri benim saçlarımı boyayan en yakın arkadaşım Sevda. Onun dışında kimseye boyatmıyorum. Saçımı boyatmak için dünyanın öbür ucuna uçarım"

Sarışın Hadise’ye elveda! İmaj yenileyen Hadise bir değişti pir değişti!

RADİKAL KARAR
Hadise, bu kez yeni imajıyla gündeme geldi. Seda Bakan ile başrolünü üslendiği Esas Oğlan dizisinin galasında bambaşka bir imajla kamera karşısına geçen Hadise'yi görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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