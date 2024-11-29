Reha Muhtar’dan ikizlerinin annesi Deniz Uğur’a şok suçlama: “Evimden kişisel verilerimi çaldı”

Reha Muhtar ile eski eşi Deniz Uğur'un arasında sular durulmadı. Eski eşlerin devam eden davalara bir yenisi daha eklendi.

20 Ağustos'ta İstanbul'da evinde geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırılan Reha Muhtar, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Bir süre hastanede kaldıktan sonra eski sağlığına kavuşup taburcu olan Muhtar, eski eşi Deniz Uğur ile ilgili dikkat çeken bir suçlamada bulundu.

Sabah'ta yer alan habere göre; tedavisinin ardından soluğu savcılıkta alan Reha Muhtar, hastanede tedavi altındayken Deniz Uğur'un hastane yetkilileriyle irtibata geçerek alkollü olup olmadığını öğrenmeye çalıştığını, bu da yetmez gibi evine izinsiz girerek bazı sağlık belgelerini ele geçirdiğini belirtti. Muhtar ifadesinde evinde bulunduğu sırada dengesini kaybederek düştüğünü, 30 gün yoğun bakım ünitesinde gördüğü tedavinin ardından tekrar sağlığına kavuştuğunu ifade etti.