PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Fotohaberleri

Rachel Araz’ın baget ekmek çantası gündem oldu! Fiyatı dudak uçuklattı

Ünlü bir markanın baget ekmek şeklinde piyasaya sürdüğü çanta, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bu çantayı satın alarak Instagram'da "Baget ekmek şahsi meselemdir" paylaşımı yapan fenomen Rachel Araz, sosyal medyada tepki yağmuruna tutuldu. Yüksek fiyatıyla da dikkat çeken çanta, tartışmaların odağı oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :14 Kasım 2024 , 23:23 Güncelleme Tarihi :14 Kasım 2024 , 23:23
Rachel Araz’ın baget ekmek çantası gündem oldu! Fiyatı dudak uçuklattı

İtalya'nın ünlü markası Moschino, tasarladığı baget ekmek çantasını satışa sundu. Moda dünyasında ses getiren bu tasarım, hem ilginç şekliyle hem de fiyatıyla dikkatleri üzerine çekti.

Rachel Araz’ın baget ekmek çantası gündem oldu! Fiyatı dudak uçuklattı

"BAGET EKMEK ŞAHSİ MESELEMDİR"

Modaya olan tutkusuyla bilinen Instagram'da 1 milyonun üzerinde takipçisi bulunan fenomen Rachel Araz, Moschino'nun baget ekmek şeklindeki çantasını alan ünlüler arasında yerini aldı. Lüks giyim tarzıyla dikkat çeken Araz, çantanın fotoğrafını "Baget ekmek şahsi meselemdir" diyerek paylaştı. Görenlerin şaşırdığı tasarıma ise yorumlar gecikmedi.

Rachel Araz’ın baget ekmek çantası gündem oldu! Fiyatı dudak uçuklattı

ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULDU

Takipçilerinden "Parayı bulup nereye harcayacağını bilememek bu olsa gerek" , "Yok artık" , "Yanlış anlamanızı istemem ama bu saçmalık" gibi olumsuz yorumlar geldi.

SON DAKİKA