Rachel Araz’ın baget ekmek çantası gündem oldu! Fiyatı dudak uçuklattı

İtalya'nın ünlü markası Moschino, tasarladığı baget ekmek çantasını satışa sundu. Moda dünyasında ses getiren bu tasarım, hem ilginç şekliyle hem de fiyatıyla dikkatleri üzerine çekti.

"BAGET EKMEK ŞAHSİ MESELEMDİR" Modaya olan tutkusuyla bilinen Instagram'da 1 milyonun üzerinde takipçisi bulunan fenomen Rachel Araz, Moschino'nun baget ekmek şeklindeki çantasını alan ünlüler arasında yerini aldı. Lüks giyim tarzıyla dikkat çeken Araz, çantanın fotoğrafını "Baget ekmek şahsi meselemdir" diyerek paylaştı. Görenlerin şaşırdığı tasarıma ise yorumlar gecikmedi.