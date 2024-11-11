Popstar Mehtap Yılmaz’ın inanılmaz değişimi! Görenler “Songül Karlı” sandı

Ünlü şarkıcı, Instagram'da yaptığı paylaşımlar ve değişimiyle de dikkat çekerken son olarak Seda Sayan'la ilgili açıklamalarıyla gündeme bomba gibi düşmüştü.

"İNŞALLAH ALLAH HAKKIMI ÇIKARTIR"

Yılmaz, Seda Sayan'ın kendisinin önünü kestiğini iddia ederek şu sözleri söylemişti:

"Aradan bir sürü zaman geçti, dost gibiyiz ama program yok, Seda Sayan ile bir yerde karşılaştık, Stello beni görünce girmedi. Seda'ya dedim ki 'Beni götürdü menajerin imza attırdı' dedim. Beni ilgilendirmez dedi. İnşallah Allah benim hakkımı çıkartır onlardan"