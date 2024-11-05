Peyk grubunun solisti İrfan Alış hayatını kaybetti

"SENİ KAYBETMEYECEĞİM İRFAN ABİ"

Büyük Ev Ablukada grubunun solisti Bartu Küçükçağlayan, Alış'ın ölümünün ardından duygusal bir paylaşım yaptı. Küçükçağlayan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"İrfan abi… Denizden çıkıp bana sarıldın en son seni gördüğümde. "Oh" dedim "abi ne güzel serin ve ıslaksın" diye. Ayak üstü bana Defansif Dizayn'ı övdün yine ve "bunları bizim birbirimize söylememiz gerek" dedin. Ben seninle hep karşılaştım abi, hep konuştun benimle. Senin sesini ilk kez bir şarkıda duyduğum gece öyle mutsuzdum ki yerleri yumrukladım. Bundan sonra yazamayacağın şarkılarda seçeceğin kelimelerin bir kısmını ben emanet alıyorum abi. Buna izin vereceğini biliyorum. Seni kaybetmeyeceğim İrfan abi"