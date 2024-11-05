Peyk grubunun solisti İrfan Alış hayatını kaybetti

Efsane rock grubu Peyk'in kurucu üyesi ve solisti İrfan Alış, 53 yaşında hayatını kaybetti. Acı haber, Peyk grubunun sosyal medya hesabından paylaşıldı. Paylaşımda, "İrfanımızı bu sabah kaybettik" denildi. Alış'ın ölümü müzik dünyasında büyük üzüntü yarattı.
"SENİ KAYBETMEYECEĞİM İRFAN ABİ"
Büyük Ev Ablukada grubunun solisti Bartu Küçükçağlayan, Alış'ın ölümünün ardından duygusal bir paylaşım yaptı. Küçükçağlayan, mesajında şu ifadeleri kullandı:
"İrfan abi… Denizden çıkıp bana sarıldın en son seni gördüğümde. "Oh" dedim "abi ne güzel serin ve ıslaksın" diye. Ayak üstü bana Defansif Dizayn'ı övdün yine ve "bunları bizim birbirimize söylememiz gerek" dedin. Ben seninle hep karşılaştım abi, hep konuştun benimle. Senin sesini ilk kez bir şarkıda duyduğum gece öyle mutsuzdum ki yerleri yumrukladım. Bundan sonra yazamayacağın şarkılarda seçeceğin kelimelerin bir kısmını ben emanet alıyorum abi. Buna izin vereceğini biliyorum. Seni kaybetmeyeceğim İrfan abi"
PEYK GRUBU HAKKINDA
Grubun geçmişi 1991'lere kadar uzanıyor. İrfan Alış (vokal) ve Serdal Ersoy'un (gitar) İstanbul Üniversitesi Kampüsünde tanışmasıyla grubun temelleri atıldı, sözler ve besteler cepte birikirken 1995 yılında Ertan Çalışkan (davul), Özgür Ulusoy (keman,klavye), 2006'da ise Barış Tokgöz'ün (bas) katılımıyla grup bugün de aynı isimlerin yer aldığı kadrosunu oluşturmuş oldu.