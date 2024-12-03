Okan Buruk ile Güzide Duran cephesinden aşk iddialarına yanıt!

Nihan Akkuş ile 17 yıllık evliliği biten Okan Buruk'un adı Adnan Aksoy ile boşanma aşamasında olan manken Güzide Duran ile aşk dedikodularına karıştı. Magazin gündemine bomba gibi düşen iddianın ardından Okan Buruk ile Güzide Duran'dan açıklamalar peş peşe geldi.
Sabah'tan Bülent Cankurt bugünkü köşe yazısında ikili arasında yaşananları şöyle aktardı: "Dün, 16 yıllık eşi Adnan Aksoy'un boşanma davası açtığı bir dönemin gözde mankeni Güzide Duran Aksoy'un, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile aşk yaşadığına dair duyduğum dedikoduyu yazmıştım.
Haberim üzerine eşini ve iki çocuğunu Roma'da bırakıp İstanbul'a dönen Güzide Duran Aksoy aradı. Bu dedikodunun tamamen gerçek dışı olduğunu söyledi. Sonra da dedikodu kaynağı ile ilgili şok tahminini benimle paylaştı.
Güzide Hanım, aşk dedikodusunu, eşi Adnan Aksoy'un çıkarmış olabileceğini düşündüğünü söyledi!
Daha önce iki kez girişimde bulunup vazgeçen ve üçüncü kez boşanma davası açan Adnan Aksoy, mahkemede elini güçlendirmek için böyle bir yola başvurmuş olabilir mi, şaşırdım doğrusu!
Güzide Hanım'ın tahmini doğru mu yanlış mı bilmiyorum ama bildiğim bir şey var ki, o da boşanma süreceğinin çok sancılı geçeceği...
"ESKİ ARKADAŞIZ AMA AŞK YOK"
Aşk dedikodusu üzerine Okan Buruk da aradı. Güzide Duran gibi Okan Hoca da aşk dedikodusunu yalanladı. Okan Hoca, 'Güzide ile eski arkadaşız ama kesinlikle aşk yok. Bu söylentiler külliyen yalan' dedi. Bu dedikoduda, birilerinin çıkarları için Okan Hoca harcanmış gibi görünüyor"