Okan Buruk ile Güzide Duran cephesinden aşk iddialarına yanıt!

Nihan Akkuş ile 17 yıllık evliliği biten Okan Buruk'un adı Adnan Aksoy ile boşanma aşamasında olan manken Güzide Duran ile aşk dedikodularına karıştı. Magazin gündemine bomba gibi düşen iddianın ardından Okan Buruk ile Güzide Duran'dan açıklamalar peş peşe geldi.

Sabah'tan Bülent Cankurt bugünkü köşe yazısında ikili arasında yaşananları şöyle aktardı: "Dün, 16 yıllık eşi Adnan Aksoy'un boşanma davası açtığı bir dönemin gözde mankeni Güzide Duran Aksoy'un, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile aşk yaşadığına dair duyduğum dedikoduyu yazmıştım.

Haberim üzerine eşini ve iki çocuğunu Roma'da bırakıp İstanbul'a dönen Güzide Duran Aksoy aradı. Bu dedikodunun tamamen gerçek dışı olduğunu söyledi. Sonra da dedikodu kaynağı ile ilgili şok tahminini benimle paylaştı.

Güzide Hanım, aşk dedikodusunu, eşi Adnan Aksoy'un çıkarmış olabileceğini düşündüğünü söyledi!