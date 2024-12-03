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Okan Buruk ile Güzide Duran cephesinden aşk iddialarına yanıt!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un adı Adnan Aksoy ile boşanma aşamasında olan manken Güzide Duran ile aşk dedikodularına karıştı. Magazin gündemine bomba gibi düşen iddianın ardından Okan Buruk ile Güzide Duran'dan açıklamalar peş peşe geldi.

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Giriş Tarihi :03 Aralık 2024 , 09:35 Güncelleme Tarihi :03 Aralık 2024 , 09:35
Okan Buruk ile Güzide Duran cephesinden aşk iddialarına yanıt!

Nihan Akkuş ile 17 yıllık evliliği biten Okan Buruk'un adı Adnan Aksoy ile boşanma aşamasında olan manken Güzide Duran ile aşk dedikodularına karıştı. Magazin gündemine bomba gibi düşen iddianın ardından Okan Buruk ile Güzide Duran'dan açıklamalar peş peşe geldi.

Okan Buruk ile Güzide Duran cephesinden aşk iddialarına yanıt!

Sabah'tan Bülent Cankurt bugünkü köşe yazısında ikili arasında yaşananları şöyle aktardı: "Dün, 16 yıllık eşi Adnan Aksoy'un boşanma davası açtığı bir dönemin gözde mankeni Güzide Duran Aksoy'un, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile aşk yaşadığına dair duyduğum dedikoduyu yazmıştım.

Okan Buruk ile Güzide Duran cephesinden aşk iddialarına yanıt!

Haberim üzerine eşini ve iki çocuğunu Roma'da bırakıp İstanbul'a dönen Güzide Duran Aksoy aradı. Bu dedikodunun tamamen gerçek dışı olduğunu söyledi. Sonra da dedikodu kaynağı ile ilgili şok tahminini benimle paylaştı.

Okan Buruk ile Güzide Duran cephesinden aşk iddialarına yanıt!

Güzide Hanım, aşk dedikodusunu, eşi Adnan Aksoy'un çıkarmış olabileceğini düşündüğünü söyledi!

Okan Buruk ile Güzide Duran cephesinden aşk iddialarına yanıt!

Daha önce iki kez girişimde bulunup vazgeçen ve üçüncü kez boşanma davası açan Adnan Aksoy, mahkemede elini güçlendirmek için böyle bir yola başvurmuş olabilir mi, şaşırdım doğrusu!

Okan Buruk ile Güzide Duran cephesinden aşk iddialarına yanıt!

Demek ki, Güzide Hanım'a bunu düşündürecek bir şeyler yaşanmış!

Okan Buruk ile Güzide Duran cephesinden aşk iddialarına yanıt!

Güzide Hanım'ın tahmini doğru mu yanlış mı bilmiyorum ama bildiğim bir şey var ki, o da boşanma süreceğinin çok sancılı geçeceği...

Okan Buruk ile Güzide Duran cephesinden aşk iddialarına yanıt!

"ESKİ ARKADAŞIZ AMA AŞK YOK"

Aşk dedikodusu üzerine Okan Buruk da aradı. Güzide Duran gibi Okan Hoca da aşk dedikodusunu yalanladı. Okan Hoca, 'Güzide ile eski arkadaşız ama kesinlikle aşk yok. Bu söylentiler külliyen yalan' dedi. Bu dedikoduda, birilerinin çıkarları için Okan Hoca harcanmış gibi görünüyor"

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