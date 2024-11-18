Oğuzhan Koç sevgilisi Hazal Subaşı’nı yalnız bırakmadı! “Birbirimize çok iyi geldik”

Yer aldığı birçok yapımla adından söz ettiren Hazal Subaşı , şarkıcı Oğuzhan Koç ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Ünlü çift, birlikteliklerini Berkay Şahin ve Berfu Yenenler'in sosyal medyadan paylaştıkları fotoğraflar ile duyurmuştu. Berkay Şahin, Hazal Subaşı 'nın Oğuzhan Koç 'u öptüğü kareyi "Çok seviyorum" notuyla paylaşmıştı.

"ONA DA MUTLAKA BİR TANE GELİR"

Oğuzhan Koç, konser sonrası Subaşı ile ilişkisi hakkındaki sorulara cevap vermişti.

Ünlü sanatçı gazetecilerin sorularına "Her şey çok yolunda, keyfimiz yerinde nazar değmesin. Ben oldum olası aşk şarkıları yazıyorum. Ona da mutlaka bir tane gelir. Gelince de öğrenirsiniz" yanıtını vermişti.