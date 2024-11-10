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Mustafa Topaloğlu, Tarkan ve Sezen Aksu'ya ateş püskürdü! Sebebi şoke etti: "Öküz daha iyi bağırır"

Ünlü türkücü Mustafa Topaloğlu, müzik dünyasının iki dev ismi Tarkan ve Sezen Aksu'ya yönelik sert açıklamalarıyla gündeme oturdu. Mustafa Topaloğlu, isim kullanmadan bazı sanatçılar hakkında "Ahırdan öküzü çıkarsam daha iyi bağırır" ifadesini kullanırken, Tarkan ve Sezen Aksu'ya ateş püskürmesinin sebebi ise şoke etti. İşte Mustafa Topaloğlu'nun o açıklamaları...

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Giriş Tarihi :10 Kasım 2024 , 22:07 Güncelleme Tarihi :10 Kasım 2024 , 22:13
Mustafa Topaloğlu, Tarkan ve Sezen Aksu’ya ateş püskürdü! Sebebi şoke etti: Öküz daha iyi bağırır

Mustafa Topaloğlu magazin gündemini yerinden oynatacak açıklamalarda bulundu.

Mustafa Topaloğlu, Tarkan ve Sezen Aksu’ya ateş püskürdü! Sebebi şoke etti: Öküz daha iyi bağırır

Türk müziğinin sevilen ismi Topaloğlu, sanat dünyasının önemli isimlerinden Sezen Aksu ve Tarkan'ın şarkılarında kendisinden ilham aldıklarını iddia ederken, gece hayatında sahne alan sanatçılara sert eleştirilerde bulundu.

Mustafa Topaloğlu, Tarkan ve Sezen Aksu’ya ateş püskürdü! Sebebi şoke etti: Öküz daha iyi bağırır

SnobMagazin'de yer alan habere göre;

Rekorlara imza atan çalışmaları olduğu için kendisine 'Türk müziğinin Messi'si' denilebileceğini dile getiren Mustafa Topaloğlu "Uzaylı yönünüz Yusuf Güney, Buray gibi isimler tarafından taklit ediliyor, sanatınız taklit ediliyor mu?" şeklindeki soru üzerine "Benim şarkılarımdan şarkı doğuran isimler var. En başta Sezen Aksu!

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