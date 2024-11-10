Mustafa Topaloğlu, Tarkan ve Sezen Aksu'ya ateş püskürdü! Sebebi şoke etti: "Öküz daha iyi bağırır"

Mustafa Topaloğlu magazin gündemini yerinden oynatacak açıklamalarda bulundu.
Türk müziğinin sevilen ismi Topaloğlu, sanat dünyasının önemli isimlerinden Sezen Aksu ve Tarkan'ın şarkılarında kendisinden ilham aldıklarını iddia ederken, gece hayatında sahne alan sanatçılara sert eleştirilerde bulundu.
SnobMagazin'de yer alan habere göre;
Rekorlara imza atan çalışmaları olduğu için kendisine 'Türk müziğinin Messi'si' denilebileceğini dile getiren Mustafa Topaloğlu "Uzaylı yönünüz Yusuf Güney, Buray gibi isimler tarafından taklit ediliyor, sanatınız taklit ediliyor mu?" şeklindeki soru üzerine "Benim şarkılarımdan şarkı doğuran isimler var. En başta Sezen Aksu!