Mustafa Topaloğlu, Tarkan ve Sezen Aksu'ya ateş püskürdü! Sebebi şoke etti: "Öküz daha iyi bağırır"

SnobMagazin'de yer alan habere göre;

Rekorlara imza atan çalışmaları olduğu için kendisine 'Türk müziğinin Messi'si' denilebileceğini dile getiren Mustafa Topaloğlu "Uzaylı yönünüz Yusuf Güney, Buray gibi isimler tarafından taklit ediliyor, sanatınız taklit ediliyor mu?" şeklindeki soru üzerine "Benim şarkılarımdan şarkı doğuran isimler var. En başta Sezen Aksu!