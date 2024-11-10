Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılı! Ünlülerden 10 Kasım Atatürk paylaşımları...”Minnet ve saygıyla anıyoruz”

Cumhuriyet'in kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk 'ün ebediyete intikalinin üzerinden 86 yıl geçti. Ünlü isimlerde Atatürk'ün vefatının 86'ncı yılını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutladı.

FAHRİYE EVCEN

"Kasım da aşk başkadır. Bize ölümsüz bir aşkı hatırlatır."