Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılı! Ünlülerden 10 Kasım Atatürk paylaşımları...”Minnet ve saygıyla anıyoruz”
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 86'inci yıl dönümünde anılıyor. Magazin dünyasının ünlü isimleri de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde sosyal medya hesapları üzerinden duygularını paylaştı. İşte ünlülerin 10 Kasım paylaşımları...
takvim.com.tr
Giriş Tarihi :10 Kasım 2024 , 09:42Güncelleme Tarihi :10 Kasım 2024 , 09:57
Cumhuriyet'in kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin üzerinden 86 yıl geçti. Ünlü isimlerde Atatürk'ün vefatının 86'ncı yılını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutladı.