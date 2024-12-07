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Merve Boluğur’dan duygusal paylaşım: “İnşallah bir gün oğlumu uyuturum”

Acemi Cadı dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran Merve Boluğur, geçen günlerde "Ben mutlu bir yuvam olsun istedim... Çok acıklı konuştum ama! Hep bir erkek çocuğum olsun istedim" sözleriyle gündeme gelmişti. Ünlü oyuncu bu kez sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu. Boluğur, yaptığı paylaşımla çocuk özlemini bir kez daha dile getirdi.

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Giriş Tarihi :07 Aralık 2024 , 10:47 Güncelleme Tarihi :07 Aralık 2024 , 10:47
Merve Boluğur’dan duygusal paylaşım: İnşallah bir gün oğlumu uyuturum

Acemi Cadı dizisiyle hafızalara kazınan ve eski eşi Murat Dalkılıç ile bir dönem magazin manşetlerinden düşmeyen Merve Boluğur, son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi.

Merve Boluğur’dan duygusal paylaşım: İnşallah bir gün oğlumu uyuturum

"Ben mutlu bir yuvam olsun istedim... Çok acıklı konuştum ama! Hep bir erkek çocuğum olsun istedim" sözleriyle de çok konuşulan Boluğur, dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Merve Boluğur’dan duygusal paylaşım: İnşallah bir gün oğlumu uyuturum

Ünlü oyuncunun duygusal paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Merve Boluğur’dan duygusal paylaşım: İnşallah bir gün oğlumu uyuturum

Zaman zaman paylaşımlarında duygusallığını gösteren Merve Boluğur, bu kez köpeğinin uyurken çektiği bir karesini yayınladı ve "Bugün çok duygusalım" dedi.

Merve Boluğur’dan duygusal paylaşım: İnşallah bir gün oğlumu uyuturum

Oyuncu, paylaşımına "İnşallah bir gün oğlumu uyuturum. Bugün çok duygusalım" notunu ekledi.

Merve Boluğur’dan duygusal paylaşım: İnşallah bir gün oğlumu uyuturum

İşte Merve Boluğur'un o paylaşımı...

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