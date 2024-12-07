Merve Boluğur’dan duygusal paylaşım: “İnşallah bir gün oğlumu uyuturum”

Acemi Cadı dizisiyle hafızalara kazınan ve eski eşi Murat Dalkılıç ile bir dönem magazin manşetlerinden düşmeyen Merve Boluğur, son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi.
"Ben mutlu bir yuvam olsun istedim... Çok acıklı konuştum ama! Hep bir erkek çocuğum olsun istedim" sözleriyle de çok konuşulan Boluğur, dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Zaman zaman paylaşımlarında duygusallığını gösteren Merve Boluğur, bu kez köpeğinin uyurken çektiği bir karesini yayınladı ve "Bugün çok duygusalım" dedi.