Mert Demir aşka geldi! Serenay Sarıkaya ile sarmaş dolaş pozunu paylaştı

Gerek yer aldığı projeleri, gerekse özel hayatıyla adından sık sık söz ettiren Serenay Sarıkaya, bir süredir Mert Demir ile aşk yaşıyor.
"Ateşe Düştüm", "Antidepresan" ve "Ölüyorum Anla" gibi şarkılarla tanınan Demir, Sarıkaya ile yeni karesini sosyal medyada paylaştı.
Çiftin fotoğrafı takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.
"BENİM ELLİ TONUM"
Öte yandan, sosyal medya hesabını sık sık kullanan ünlü isimler arasında yer alan Sarıkaya, sevgilisiyle yeni pozlarını takipçilerinyle paylaşmıştı.
Paylaşımına "Benim elli tonum" notunu düşen Sarıkaya'nın karelerine binlerce beğeni geldi.