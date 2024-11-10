Mert Demir aşka geldi! Serenay Sarıkaya ile sarmaş dolaş pozunu paylaştı

Gerek yer aldığı projeleri, gerekse özel hayatıyla adından sık sık söz ettiren Serenay Sarıkaya , bir süredir Mert Demir ile aşk yaşıyor.

"Ateşe Düştüm", "Antidepresan" ve "Ölüyorum Anla" gibi şarkılarla tanınan Demir, Sarıkaya ile yeni karesini sosyal medyada paylaştı.

Çiftin fotoğrafı takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.