Mauro Icardi’ye bir hançer daha! Wanda Nara’dan 13 yaş küçük sevgilisi L-Gante’ye sahnede öpücük

Mauro Icardi, Wanda Nara, L-Gante üçgeninde sular her geçen gün daha fazla ısınmaya devam ediyor. Mauro Icardi ile ayrıldıklarını duyuran Wanda Nara, Arjantinli rapçi L-Gante ile aşkını ilan etti.
MAURO ICARDI'NİN KARDEŞİ NEFRETİNİ KUSTU
Karşılıklı atışmalar ve açıklamalar bitmezken son olarak Mauro Icardi'nin kardeşi Guido Icardi, Wanda Nara'ya nefretini kustu. Guido Icardi "Bugün o iğrenç insanın sonunda ailemden ayrılışını kutlama günü. Artık başkasının sorunu" dedi.
Mauro Icardi'ye "cinsiyete dayalı şiddet" suçundan dava açan Wanda Nara, sevgilisi L-Gante ile yeni görüntülerinin çıkmasıyla bir kere daha gündem oldu.