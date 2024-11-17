Mauro Icardi’ye bir hançer daha! Wanda Nara’dan 13 yaş küçük sevgilisi L-Gante’ye sahnede öpücük

Mauro Icardi, Wanda Nara, L-Gante üçgeninde sular her geçen gün daha fazla ısınmaya devam ediyor. Mauro Icardi ile ayrıldıklarını duyuran Wanda Nara, Arjantinli rapçi L-Gante ile aşkını ilan etti.

MAURO ICARDI'NİN KARDEŞİ NEFRETİNİ KUSTU Karşılıklı atışmalar ve açıklamalar bitmezken son olarak Mauro Icardi'nin kardeşi Guido Icardi, Wanda Nara'ya nefretini kustu. Guido Icardi "Bugün o iğrenç insanın sonunda ailemden ayrılışını kutlama günü. Artık başkasının sorunu" dedi.