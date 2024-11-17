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Mauro Icardi'ye bir hançer daha! Wanda Nara'dan 13 yaş küçük sevgilisi L-Gante'ye sahnede öpücük

Wanda Nara, sansasyonel hareketleriyle magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya devam ediyor! Mauro Icardi - Wanda Nara - L-Gante üçgeninde sular durulmazken olay hareket yine Wanda'dan geldi. Wanda Nara bu kez kendisinden 13 yaş küçük olan genç rapçi sevgilisi L-Gante'ye sahnede sürpriz yaptı ve öpücüklere boğdu. İşte Wanda ve L-Gante'nin o anları...

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Giriş Tarihi :17 Kasım 2024 , 17:48 Güncelleme Tarihi :17 Kasım 2024 , 17:48
Mauro Icardi’ye bir hançer daha! Wanda Nara’dan 13 yaş küçük sevgilisi L-Gante’ye sahnede öpücük

Mauro Icardi, Wanda Nara, L-Gante üçgeninde sular her geçen gün daha fazla ısınmaya devam ediyor. Mauro Icardi ile ayrıldıklarını duyuran Wanda Nara, Arjantinli rapçi L-Gante ile aşkını ilan etti.

Mauro Icardi’ye bir hançer daha! Wanda Nara’dan 13 yaş küçük sevgilisi L-Gante’ye sahnede öpücük

MAURO ICARDI'NİN KARDEŞİ NEFRETİNİ KUSTU

Karşılıklı atışmalar ve açıklamalar bitmezken son olarak Mauro Icardi'nin kardeşi Guido Icardi, Wanda Nara'ya nefretini kustu. Guido Icardi "Bugün o iğrenç insanın sonunda ailemden ayrılışını kutlama günü. Artık başkasının sorunu" dedi.

Mauro Icardi’ye bir hançer daha! Wanda Nara’dan 13 yaş küçük sevgilisi L-Gante’ye sahnede öpücük

Mauro Icardi'ye "cinsiyete dayalı şiddet" suçundan dava açan Wanda Nara, sevgilisi L-Gante ile yeni görüntülerinin çıkmasıyla bir kere daha gündem oldu.

Mauro Icardi Wanda Nara'nın açtığı duruşmaya katılmadı

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