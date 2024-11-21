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Mauro Icardi’nin eşi Wanda Nara dillere fena düştü! Makyajsız ve filtresiz hali bakın kime benzetildi!

Boşanma sürecinde yaşadıkları olaylarla magazin manşetlerinden düşmeyen Wanda Nara ve Mauro Icardi, sosyal medya paylaşımlarıyla bir kez daha tüm dikkatleri üzerlerine topladı. Galatasaraylı futbolcu Icardi, mahkemelik olduğu eşi Nara'nın evinde kendisini rahatsız ettiğini iddia ederek videolar yayınladı. Söz konusu paylaşımlarda Nara'nın makyajsız ve filtresiz hali çok konuşuldu. Wanda Nara bakın kime benzetildi.

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Giriş Tarihi :21 Kasım 2024 , 11:08 Güncelleme Tarihi :21 Kasım 2024 , 11:10
Mauro Icardi’nin eşi Wanda Nara dillere fena düştü! Makyajsız ve filtresiz hali bakın kime benzetildi!

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın L-Gante ile canlı yayında öpüşmesi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Mauro Icardi’nin eşi Wanda Nara dillere fena düştü! Makyajsız ve filtresiz hali bakın kime benzetildi!

Bunun üzerine alyansını attığı iddia edilen Icardi'nin zürafayı öptüğü eski bir fotoğrafı sosyal medyada yayınlaması ve Simge Sağın'ı Instagram'da takibe alması dikkat çekmişti.

Mauro Icardi’nin eşi Wanda Nara dillere fena düştü! Makyajsız ve filtresiz hali bakın kime benzetildi!

ORTALIK KARIŞTI
Takip eden günlerde Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Icardi'nin özel bir uçakla ülkesine döndüğü ve boşanma sürecindeki eşi Wanda Nara'nın evine gittiği iddia edilmişti. Arjantin basını, Icardi'nin Wanda Nara'nın evini bastığını Nara'nın da karakola giderek şikayette bulunduğunu haber yapmıştı.

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