Mauro Icardi’nin eşi Wanda Nara dillere fena düştü! Makyajsız ve filtresiz hali bakın kime benzetildi!

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi 'nin eşi Wanda Nara 'nın L-Gante ile canlı yayında öpüşmesi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Bunun üzerine alyansını attığı iddia edilen Icardi'nin zürafayı öptüğü eski bir fotoğrafı sosyal medyada yayınlaması ve Simge Sağın'ı Instagram'da takibe alması dikkat çekmişti.

ORTALIK KARIŞTI

Takip eden günlerde Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Icardi'nin özel bir uçakla ülkesine döndüğü ve boşanma sürecindeki eşi Wanda Nara'nın evine gittiği iddia edilmişti. Arjantin basını, Icardi'nin Wanda Nara'nın evini bastığını Nara'nın da karakola giderek şikayette bulunduğunu haber yapmıştı.