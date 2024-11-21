Lucas Torreira’nın sevgilisi Devrim Özkan’dan Galatasaray taraftarına mesaj! “Ben yenge değilim”
Ünlü oyuncu Devrim Özkan, bir süre önce Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira ile aşk yaşamaya başlamıştı. Mutlu birlikteliklerine hız kesmeden devam eden ünlü çiftten Özkan, verdiği bir röportajda Galatasaray taraftarlarına seslendi. İşte "Ben yenge değilim" diyen Devrim Özkan'ın sarı-kırmızılılara mesajı...
takvim.com.tr
Giriş Tarihi :21 Kasım 2024 , 16:19Güncelleme Tarihi :21 Kasım 2024 , 16:53