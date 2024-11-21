Lucas Torreira’nın sevgilisi Devrim Özkan’dan Galatasaray taraftarına mesaj! “Ben yenge değilim”

Bir süredir Galatasaray 'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira ile aşk yaşayan Devrim Özkan , verdiği bir röportajda samimi açıklamalarda bulundu.

Sarı- kırmızılı taraftarın kendisine "Yenge" demesiyle ilgili açıklamada bulunan Özkan, "Ben yenge değilim, Lucas enişte. Ben Türküm. O yüzden, ona enişte desinler" ifadelerini kullandı.