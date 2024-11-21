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Lucas Torreira’nın sevgilisi Devrim Özkan’dan Galatasaray taraftarına mesaj! “Ben yenge değilim”

Ünlü oyuncu Devrim Özkan, bir süre önce Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira ile aşk yaşamaya başlamıştı. Mutlu birlikteliklerine hız kesmeden devam eden ünlü çiftten Özkan, verdiği bir röportajda Galatasaray taraftarlarına seslendi. İşte "Ben yenge değilim" diyen Devrim Özkan'ın sarı-kırmızılılara mesajı...

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Giriş Tarihi :21 Kasım 2024 , 16:19 Güncelleme Tarihi :21 Kasım 2024 , 16:53
Lucas Torreira’nın sevgilisi Devrim Özkan’dan Galatasaray taraftarına mesaj! Ben yenge değilim

Bir süredir Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira ile aşk yaşayan Devrim Özkan, verdiği bir röportajda samimi açıklamalarda bulundu.

Lucas Torreira’nın sevgilisi Devrim Özkan’dan Galatasaray taraftarına mesaj! Ben yenge değilim

Ömür Sabunculuğu'na konuşan ünlü oyuncu, Galatasaray taraftarına seslendi.

Devrim Özkan: "Ben yenge değilim"

Lucas Torreira’nın sevgilisi Devrim Özkan’dan Galatasaray taraftarına mesaj! Ben yenge değilim

Sarı- kırmızılı taraftarın kendisine "Yenge" demesiyle ilgili açıklamada bulunan Özkan, "Ben yenge değilim, Lucas enişte. Ben Türküm. O yüzden, ona enişte desinler" ifadelerini kullandı.

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