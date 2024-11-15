Lucas Torreira'dan sevgilisi Devrim Özkan'la romantik poz! "Gülümsemeyi asla bırakma aşkım"

Galatasaray 'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira ve başarılı oyuncu Devrim Özkan , sosyal medyada her geçen gün romantizmin dozunu artırmaya devam ediyor.

Aşklarını her fırsatta gözler önüne seren çift, bu kez gün yepyeni bir kareyle gündeme geldi.