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Lucas Torreira'dan sevgilisi Devrim Özkan'la romantik poz! "Gülümsemeyi asla bırakma aşkım"

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira, sevgilisi, oyuncu Devrim Özkan ile olan aşkını sosyal medyada sergilemeye doyamıyor! Ünlü çift, bu kez romantik bir pozlarıyla hayranlarının karşısına çıktı.Torreira, Devrim Özkan ile çekilmiş bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak, "Gülümsemeyi asla bırakma aşkım! Sen özelsin" notunu düştü. Çiftin bu tatlı paylaşımı, takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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Giriş Tarihi :15 Kasım 2024 , 21:56 Güncelleme Tarihi :15 Kasım 2024 , 21:56
Lucas Torreira’dan sevgilisi Devrim Özkan’la romantik poz! Gülümsemeyi asla bırakma aşkım

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira ve başarılı oyuncu Devrim Özkan, sosyal medyada her geçen gün romantizmin dozunu artırmaya devam ediyor.

Lucas Torreira’dan sevgilisi Devrim Özkan’la romantik poz! Gülümsemeyi asla bırakma aşkım

Aşklarını her fırsatta gözler önüne seren çift, bu kez gün yepyeni bir kareyle gündeme geldi.

Lucas Torreira’dan sevgilisi Devrim Özkan’la romantik poz! Gülümsemeyi asla bırakma aşkım

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