Küçük Hilton kendine hayran bıraktı! Paris Hilton kızı London'ın birinci yaşını kutladı! “Benim güzel bebeğim”

Küçük Phoneix henüz bir yaşını doldurmadan ünlü güzel ikinci bebek müjdesini sevenlerine duyurmuştu. Bu sefer bir kız çocuğu olan Hilton, bebeğinin adını "London" vermişti.

"ANNE OLMAK HER ZAMAN HAYALİMDİ"

Ünlü isim, 2023 yılını başlarında ise beklenmedik bir paylaşım yaparak eşi Carter Reum ile birlikte ilk çocuklarının taşıyıcı anne yoluyla dünyaya geldiğini duyurmuştu.People'a konuşan ünlü güzel, şu ifadelere yer vermişti:

"Anne olmak her zaman hayalimdi ve Carter ile birbirimizi bulduğumuz için çok mutluyum. Birlikte bir aile olacağımız için çok heyecanlıyız ve kalplerimiz bebeğimiz için sevgiyle dolup taşıyor."