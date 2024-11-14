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Küçük Hilton kendine hayran bıraktı! Paris Hilton kızı London'ın birinci yaşını kutladı! “Benim güzel bebeğim”

Dünyanın en zengin varislerinden biri olan Paris Hilton, ikinci çocuğu London'ın ilk yaşını sosyal medya hesabından kutladı. Taşıyıcı anne aracılığıyla kucağına aldığı kızı için "Bir yıl önce bugün bir ikon doğdu" diyen Hilton, paylaştığı aile fotoğraflarıyla takipçilerini mest etti.

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Giriş Tarihi :14 Kasım 2024 , 00:58 Güncelleme Tarihi :14 Kasım 2024 , 00:58
Küçük Hilton kendine hayran bıraktı! Paris Hilton kızı London’ın birinci yaşını kutladı! Benim güzel bebeğim

Şubat 2021'de Carter Reum ile evlenen Paris Hilton, 2023'ün başlarında taşıyıcı anne yoluyla oğlunu dünyaya getirmişti.

Küçük Hilton kendine hayran bıraktı! Paris Hilton kızı London’ın birinci yaşını kutladı! Benim güzel bebeğim

Küçük Phoneix henüz bir yaşını doldurmadan ünlü güzel ikinci bebek müjdesini sevenlerine duyurmuştu. Bu sefer bir kız çocuğu olan Hilton, bebeğinin adını "London" vermişti.

Küçük Hilton kendine hayran bıraktı! Paris Hilton kızı London’ın birinci yaşını kutladı! Benim güzel bebeğim

"ANNE OLMAK HER ZAMAN HAYALİMDİ"

Ünlü isim, 2023 yılını başlarında ise beklenmedik bir paylaşım yaparak eşi Carter Reum ile birlikte ilk çocuklarının taşıyıcı anne yoluyla dünyaya geldiğini duyurmuştu.People'a konuşan ünlü güzel, şu ifadelere yer vermişti:

"Anne olmak her zaman hayalimdi ve Carter ile birbirimizi bulduğumuz için çok mutluyum. Birlikte bir aile olacağımız için çok heyecanlıyız ve kalplerimiz bebeğimiz için sevgiyle dolup taşıyor."

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