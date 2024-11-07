Kıvanç Tatlıtuğ'un biricik eşi ışıltılı elbisesiyle nefes kesti! Başak Dizer Tatlıtuğ'dan Toskana'da göz kamaştıran pozlar
Evlilikleriyle yedi yılı geride bırakan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer Tatlıtuğ, oğulları Kurt Efe ile Londra'da yeni bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor. Tatlıtuğ çiftinin taşınma planları konuşulurken, Başak Dizer'in Toskana'da paylaştığı göz alıcı fotoğraflar sosyal medyada ilgi odağı oldu. Işıltılı elbisesiyle adeta göz kamaştıran Dizer, güzelliği ve zarafetiyle yine takipçilerini büyüledi.
takvim.com.tr
Giriş Tarihi :07 Kasım 2024 , 13:10Güncelleme Tarihi :07 Kasım 2024 , 16:03