Kara para aklama soruşturmasında adı geçiyordu! Eylül Öztürk ile Barış Kenan Özkan boşanıyor!

Dilan Polat ve Engin Polat çiftine düzenlenen operasyonun ardından fenomen Eylül Öztürk hakkında dava açılmış mal varlığına el konulmuştu. Şirketine kayyım atanan ve bu süreçte Amerika'ya taşındıkları için tepkilerin odağında olan Eylül Öztürk, evliliğinde yaşadığı krizle gündeme geldi.

2017 yılında evlenen ve Alex ile Alice adında iki çocuğu olan Eylül Öztürk, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla eşi Barış Kenan Özkan'la boşanma kararı aldığını duyurdu.

Instagram hesabından açıklama yapan Eylül Öztürk, şu ifadeleri kullandı: "Bu arada size sözüm vardı bir gün bir şey olursa söylerim diye. Çok detaya girmeyeceğim, dün Kenan ile evleri ve işleri de ayırma kararı aldım. Boşanma sürecini şu anda bulunduğum durumdan ötürü yapamıyorum ama zamanı geldiğinde resmiyette de halledeceğim.

"YENİ EV ALIYORUM ORADA BİR DÜZEN KURACAĞIM" İki ayağım bir pabuca girdi bu Amerika'da her şey üst üste geldi. Siz meraklı köfte olduğunuz için sormadan ben söyleyeyim dedim. Ben bu şekilde çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Zaten yeni ev alıyorum biliyorsunuz, orada bir düzen kurup biraz kendime de bir fırsat tanımak istiyorum.