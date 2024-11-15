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Kanserle mücadele eden Tanyeli ameliyattan çıktı! İşte son sağlık durumu!

Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden ünlü oryantal Tanyeli, sosyal medya hesabında ameliyata gireceğini duyurarak sevenlerinden dua istemişti. Tanyeli ameliyattan çıktı. Ameliyat sonrası ilk paylaşım da geldi. İşte Tanyeli'nin son sağlık durumu...

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Giriş Tarihi :15 Kasım 2024 , 13:16 Güncelleme Tarihi :15 Kasım 2024 , 13:16
Kanserle mücadele eden Tanyeli ameliyattan çıktı! İşte son sağlık durumu!

Fazla kilolarından kurtulmak için mide operasyonu geçiren Tanyeli, 99 kilodan 60 kiloya düştü. Ancak çok geçmeden Tanyeli kötü haberle adeta sarsıldı. Pankreas kanseri olduğunu öğrenen ünlü oryantal, tedavi sürecinde yaptığı paylaşımlarla sağlık durumu hakkında sık sık takipçilerine bilgi verdi.

Kanserle mücadele eden Tanyeli ameliyattan çıktı! İşte son sağlık durumu!

Son olarak ameliyata gittiği anları sosyal medyadan paylaşan ve takipçilerinden dua isteyen Tanyeli, ameliyat sonrası sağlık durumu hakkında yeni bir paylaşım yaptı.

Kanserle mücadele eden Tanyeli ameliyattan çıktı! İşte son sağlık durumu!

Armağan Çağlayan ile birlikte olduğu kareyi Instagram'dan paylaşan Tanyeli, şu ifadeleri kullandı: "Operasyondan çok şükür iyi çıktım. Moral çok önemli.

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