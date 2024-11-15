Kanserle mücadele eden Tanyeli ameliyattan çıktı! İşte son sağlık durumu!

Fazla kilolarından kurtulmak için mide operasyonu geçiren Tanyeli, 99 kilodan 60 kiloya düştü. Ancak çok geçmeden Tanyeli kötü haberle adeta sarsıldı. Pankreas kanseri olduğunu öğrenen ünlü oryantal, tedavi sürecinde yaptığı paylaşımlarla sağlık durumu hakkında sık sık takipçilerine bilgi verdi.

Son olarak ameliyata gittiği anları sosyal medyadan paylaşan ve takipçilerinden dua isteyen Tanyeli, ameliyat sonrası sağlık durumu hakkında yeni bir paylaşım yaptı.