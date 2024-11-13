Kanser tedavisi gören Tanyeli’den yeni paylaşım! “Yıllar sonra sokağa çıkmışım gibi mutluyum”

Pankreas kanseri ile mücadele eden ünlü oryantal Tanyeli, tedavi sürecinde yaptığı paylaşımlarla sağlık durumu hakkında sık sık takipçilerine bilgi verdi.

Cumhuriyet Bayramı'nı hastane odasında kutlayan ünlü isim, "Safra kesem temizlenecek. Haftalardır aynı odadayım. Bu bayram da geçen yıl olduğu gibi hastanedeyim. Hafta sonu hastaneden çıkıyorum, bağlasanız durmam. Evimi özledim" diyerek evine olan özlemini dile getirdi.