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Kanser tedavisi gören Tanyeli’den yeni paylaşım! “Yıllar sonra sokağa çıkmışım gibi mutluyum”

Pankreas kanseri ile mücadele eden ünlü oryantal Tanyeli, tedavisi hastanede devam ederken yaptığı sosyal medya paylaşımında "Hafta sonu hastaneden çıkıyorum, bağlasanız durmam. Evimi özledim" demişti. Sevimli dostu Tarçın ile boğaz havası alan ünlü oryantal, yeni bir paylaşımda bulundu. Son halini yayınlayan Tanyeli'nin paylaşımına düştüğü not ise dikkat çekti.

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Giriş Tarihi :13 Kasım 2024 , 16:21 Güncelleme Tarihi :13 Kasım 2024 , 16:21
Kanser tedavisi gören Tanyeli’den yeni paylaşım! Yıllar sonra sokağa çıkmışım gibi mutluyum

Pankreas kanseri ile mücadele eden ünlü oryantal Tanyeli, tedavi sürecinde yaptığı paylaşımlarla sağlık durumu hakkında sık sık takipçilerine bilgi verdi.

Kanser tedavisi gören Tanyeli’den yeni paylaşım! Yıllar sonra sokağa çıkmışım gibi mutluyum

Cumhuriyet Bayramı'nı hastane odasında kutlayan ünlü isim, "Safra kesem temizlenecek. Haftalardır aynı odadayım. Bu bayram da geçen yıl olduğu gibi hastanedeyim. Hafta sonu hastaneden çıkıyorum, bağlasanız durmam. Evimi özledim" diyerek evine olan özlemini dile getirdi.

Kanser tedavisi gören Tanyeli’den yeni paylaşım! Yıllar sonra sokağa çıkmışım gibi mutluyum

Uzun bir aranın ardından dışarı çıkan Tanyeli'den sevimli dostu Tarçın'la yeni bir paylaşım geldi. Köpeği Tarçın ile birlikte gezen ünlü isim, keyifli anlardan çekilen karelerini Instagram hesabından sevenlerinin beğenisine sundu.

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