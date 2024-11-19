Kainat Güzellik Yarışması'nda dereceye giremeyen Ayliz Duman yaşadıklarını ilk kez anlattı! “Beni yok sayan bir kitle vardı”

Yarışma sonrası bir paylaşımda bulunan Duman, şu ifadeleri kullanmıştı: "Tüm zorluklara rağmen elimden gelenin en iyisini yaparak ülkemi en güzel şekilde temsil ettim. Bu süreçte karşılaştığım her engel bana daha da güç ve kararlılık kazandırdı. Ülkemi gururla lanse etmenin mutluluğunu yaşıyorum"