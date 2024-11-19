Kainat Güzellik Yarışması'nda dereceye giremeyen Ayliz Duman yaşadıklarını ilk kez anlattı! “Beni yok sayan bir kitle vardı”

Danimarkalı avukat Victoria Kjaer Theilvig'in 2024 Kainat Güzeli seçildiği Miss Universe Kaniat Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden Ayliz Duman, ilk 30'a giremeyince sosyal medyada acımasız eleştirin hedefi olmuştu.
Yarışma sonrası bir paylaşımda bulunan Duman, şu ifadeleri kullanmıştı: "Tüm zorluklara rağmen elimden gelenin en iyisini yaparak ülkemi en güzel şekilde temsil ettim. Bu süreçte karşılaştığım her engel bana daha da güç ve kararlılık kazandırdı. Ülkemi gururla lanse etmenin mutluluğunu yaşıyorum"