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Kainat Güzellik Yarışması'nda dereceye giremeyen Ayliz Duman yaşadıklarını ilk kez anlattı! “Beni yok sayan bir kitle vardı”

Miss Universe Kaniat Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden ve ilk 30'a giremeyince sosyal medyada çok konuşulan Ayliz Duman, katıldığı canlı yayında yarışmayla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 2024 Kainat Güzeli seçilen Danimarkalı avukat Victoria Kjaer Theilvig'in kendisine cevap vermediğini dile getiren Duman, "Beni yok sayan bir kitle vardı" sözleriyle dikkat çekti.

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Giriş Tarihi :19 Kasım 2024 , 14:55 Güncelleme Tarihi :19 Kasım 2024 , 14:55
Kainat Güzellik Yarışması’nda dereceye giremeyen Ayliz Duman yaşadıklarını ilk kez anlattı! Beni yok sayan bir kitle vardı

Danimarkalı avukat Victoria Kjaer Theilvig'in 2024 Kainat Güzeli seçildiği Miss Universe Kaniat Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden Ayliz Duman, ilk 30'a giremeyince sosyal medyada acımasız eleştirin hedefi olmuştu.

Kainat Güzellik Yarışması’nda dereceye giremeyen Ayliz Duman yaşadıklarını ilk kez anlattı! Beni yok sayan bir kitle vardı

Yarışma sonrası bir paylaşımda bulunan Duman, şu ifadeleri kullanmıştı: "Tüm zorluklara rağmen elimden gelenin en iyisini yaparak ülkemi en güzel şekilde temsil ettim. Bu süreçte karşılaştığım her engel bana daha da güç ve kararlılık kazandırdı. Ülkemi gururla lanse etmenin mutluluğunu yaşıyorum"

Kainat Güzellik Yarışması’nda dereceye giremeyen Ayliz Duman yaşadıklarını ilk kez anlattı! Beni yok sayan bir kitle vardı

AYLİZ DUMAN'DAN YENİ AÇIKLAMA
Katıldığı programda yarışmayla ilgili anılarını anlatan Duman, Danimarkalı güzelin kendisine yanıt vermediğini dile getirdi.

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