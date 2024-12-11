Ivana Sert “Eşim çok şanslı” deyip itiraf etti: Kocamı ayağından alnına kadar öperim!

Ivana Sert, jüri üyeliği yaptığı moda yarışmalarıyla adını geniş kitlelere duyurdu. Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken Sert, 2021 yılında Sezer Dermenci ile ikinci evliliğini yaptı.

Bir magazin programına konuk olan ünlü isim, eşiyle ilişkisini anlattı. Aramızda Kalmasın programında samimi açıklamalarda bulunan ünlü isim, "Eşin sana ne yapsa çileden çıkarsın?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti.

Sert, "Ben ilgiyi seven bir kadınım. Bana ilgisiz davranırsa orada sorun oluyor. 2. plana atıldığımda mutsuz oluyorum. Eşime bana neden ilgi göstermediğini sorarım" dedi.

Ünlü isim, sözlerini şöyle sürdürdü: "Konuşarak çözüm bulmaya çalışıyorum. Ben her şeyi söylerim. İlgili çok severim. Sabah uyandığımda güzel söz duymak sarılmak, öpmek, gün içinde mesaj yazmak"