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Ivana Sert “Eşim çok şanslı” deyip itiraf etti: Kocamı ayağından alnına kadar öperim!

Jüri üyeliği yaptığı moda yarışmalarıyla adını geniş kitlelere duyuran Ivana Sert, konuk olduğu bir televizyon programında samimi açıklamalarda bulundu. 2021 yılında Sezer Dermenci ile evlenen Sert, eşiyle ilişkisini anlattı. Sert'in itirafları dikkat çekti.

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Giriş Tarihi :11 Aralık 2024 , 16:03 Güncelleme Tarihi :11 Aralık 2024 , 16:03
Ivana Sert Eşim çok şanslı deyip itiraf etti: Kocamı ayağından alnına kadar öperim!

Ivana Sert, jüri üyeliği yaptığı moda yarışmalarıyla adını geniş kitlelere duyurdu. Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken Sert, 2021 yılında Sezer Dermenci ile ikinci evliliğini yaptı.

Ivana Sert Eşim çok şanslı deyip itiraf etti: Kocamı ayağından alnına kadar öperim!

Bir magazin programına konuk olan ünlü isim, eşiyle ilişkisini anlattı. Aramızda Kalmasın programında samimi açıklamalarda bulunan ünlü isim, "Eşin sana ne yapsa çileden çıkarsın?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti.

Ivana Sert Eşim çok şanslı deyip itiraf etti: Kocamı ayağından alnına kadar öperim!

Sert, "Ben ilgiyi seven bir kadınım. Bana ilgisiz davranırsa orada sorun oluyor. 2. plana atıldığımda mutsuz oluyorum. Eşime bana neden ilgi göstermediğini sorarım" dedi.

Ivana Sert Eşim çok şanslı deyip itiraf etti: Kocamı ayağından alnına kadar öperim!

Ünlü isim, sözlerini şöyle sürdürdü: "Konuşarak çözüm bulmaya çalışıyorum. Ben her şeyi söylerim. İlgili çok severim. Sabah uyandığımda güzel söz duymak sarılmak, öpmek, gün içinde mesaj yazmak"

Ivana Sert Eşim çok şanslı deyip itiraf etti: Kocamı ayağından alnına kadar öperim!

Eşine sevgisini her fırsatta gösterdiğini söyleyen Sert, şu ifadeleri kullandı: "Ben inanılmaz pozitif bir insanım. Hep enerjim vardır. Akşam eve geldiğimizde sarılır öperim. Sezer de üzgünse hemen yüzü güler"

Ivana Sert Eşim çok şanslı deyip itiraf etti: Kocamı ayağından alnına kadar öperim!

Ünlü isim, şöyle konuştu: "Bu konuda eşim çok şanslı. Sabah onu uyandırdığım zaman tepeden tırnağa kadar öperim. Bebek gibi seviyorum. Ayağından alnına kadar öpüyorum. Bu sevgi demektir"

Ivana Sert Eşim çok şanslı deyip itiraf etti: Kocamı ayağından alnına kadar öperim!

Ivana Sert eşiyle birbirine hep "Aşkım, Cacom" diye seslendiğini söyledi.

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