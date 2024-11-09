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İşte ünlü işadamı Cem Hakko'nun yeni sevgilisi! İlk kez görüntülendiler

Ünlü işadamı Cem Hakko, aşk hayatındaki sessizliğini bozdu. Hakko'nun bir süredir stil danışmanı o isim ile ilişki yaşadığı öğrenildi. Çift, geçtiğimiz günlerde Göcek'te romantik bir tatil yaptı.

Evren Abdullahoğlu takvim.com.tr Evren Abdullahoğlu
Giriş Tarihi :09 Kasım 2024 , 07:02 Güncelleme Tarihi :09 Kasım 2024 , 07:02
İşte ünlü işadamı Cem Hakko’nun yeni sevgilisi! İlk kez görüntülendiler

Cemiyet hayatının ve iş dünyasının en sevilen isimleri arasında yer alan ünlü işadamı Cem Hakko, bir süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu.

İşte ünlü işadamı Cem Hakko’nun yeni sevgilisi! İlk kez görüntülendiler

Hakko, aşk hayatındaki sessizliğini bozdu.

İşte ünlü işadamı Cem Hakko’nun yeni sevgilisi! İlk kez görüntülendiler

Ünlü işadamının, birkaç ay önce yeni bir ilişkiye başladığı öğrenildi.

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