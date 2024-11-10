İdo Tatlıses’in annesi Derya Tuna’nın “Ağanın eli tutulmaz” paylaşımı yürekleri ısıttı! Torunu İbrahim Ayel’i görenler “Tıpkı dedesi İbrahim Tatlıses” dedi
İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses aynı annesi ve babası gibi magazin gündeminde adından sık sık söz ettiriyor. Yasemin Şefkatli ile evliliğinden dünyaya gelen ikizleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir'de sosyal medyada yoğun ilgi görüyor. Son olarak İdo Tatlıses'in annesi Derya Tuna, torunu İbrahim Ayel'in fotoğrafını "Ağanın eli tutulmaz" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Takipçilerinden yorum ve beğeni yağarken, İbrahim Ayel'i görenler "Tıpkı dedesi İbrahim Tatlıses" dedi.
takvim.com.tr
Giriş Tarihi :10 Kasım 2024 , 16:04Güncelleme Tarihi :10 Kasım 2024 , 16:04