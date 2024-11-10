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İdo Tatlıses’in annesi Derya Tuna’nın “Ağanın eli tutulmaz” paylaşımı yürekleri ısıttı! Torunu İbrahim Ayel’i görenler “Tıpkı dedesi İbrahim Tatlıses” dedi

İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses aynı annesi ve babası gibi magazin gündeminde adından sık sık söz ettiriyor. Yasemin Şefkatli ile evliliğinden dünyaya gelen ikizleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir'de sosyal medyada yoğun ilgi görüyor. Son olarak İdo Tatlıses'in annesi Derya Tuna, torunu İbrahim Ayel'in fotoğrafını "Ağanın eli tutulmaz" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Takipçilerinden yorum ve beğeni yağarken, İbrahim Ayel'i görenler "Tıpkı dedesi İbrahim Tatlıses" dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :10 Kasım 2024 , 16:04 Güncelleme Tarihi :10 Kasım 2024 , 16:04
İdo Tatlıses’in annesi Derya Tuna’nın Ağanın eli tutulmaz paylaşımı yürekleri ısıttı! Torunu İbrahim Ayel’i görenler Tıpkı dedesi İbrahim Tatlıses dedi

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses, gönlünü Yasemin Şefkatli'ye kaptırmıştı.

İdo Tatlıses’in annesi Derya Tuna’nın Ağanın eli tutulmaz paylaşımı yürekleri ısıttı! Torunu İbrahim Ayel’i görenler Tıpkı dedesi İbrahim Tatlıses dedi

2020 yılındaki pandemi nedeniyle evlilik tarihini erteleyen çift 5 Kasım 2021 yılında görkemli bir düğünle evlenmişti.

İdo Tatlıses’in annesi Derya Tuna’nın Ağanın eli tutulmaz paylaşımı yürekleri ısıttı! Torunu İbrahim Ayel’i görenler Tıpkı dedesi İbrahim Tatlıses dedi

Çift 22 Ocak tarihinde ise İbrahim Ayel ve Sinan Emir ismini verdikleri ikizlerini kucaklarına alarak anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

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