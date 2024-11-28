Icardi’den sonra Wanda Nara da imaj tazeledi! Sosyal medyanın diline fena düştü: “Artık kimseye yutturamazsın bacım”

Yıldız futbolcunun iddialara yanıtı da şöyle oldu: "Hepsi Wanda'nın abartısı. Hiçbir şekilde şiddet kullanmadım. Orası benim evim ve haklarım var. Her şeyi medyaya taşıyor ve kişisel amaçları uğruna çarpıtıyor. Bana attığı mesajı sosyal medyada paylaşarak beni herkesin önünde aptal yerine koydu. Bu da psikolojik şiddettir"