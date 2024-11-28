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Icardi’den sonra Wanda Nara da imaj tazeledi! Sosyal medyanın diline fena düştü: “Artık kimseye yutturamazsın bacım”

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara, ihanet haberlerinin ardından mesaj ifşaları, hamilelik ve şiddet iddiaları derken sonunda mahkemelik oldu. Olaylı bir boşanma süreci geçiren ikili, son olarak Wanda'nın sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Icardi'nin ardından Wanda da imaj tazeledi ve Instagram'da paylaştı. Sarı saçlarıyla poz veren wanda'ya yapılan yorumlar ise dikkat çekti.

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Giriş Tarihi :28 Kasım 2024 , 14:10 Güncelleme Tarihi :28 Kasım 2024 , 14:59
Icardi’den sonra Wanda Nara da imaj tazeledi! Sosyal medyanın diline fena düştü: Artık kimseye yutturamazsın bacım

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, boşanma aşamasında olduğu eşi Wanda Nara ile sık sık gündemde yer aldı.

Icardi’den sonra Wanda Nara da imaj tazeledi! Sosyal medyanın diline fena düştü: Artık kimseye yutturamazsın bacım
Wanda Nara da imaj tazeledi!

Wanda Nara, kendisinden 13 yaş küçük rapçi L-Gante ile aşk yaşamaya başladı ve devam eden evliliğine rağmen canlı yayında yeni sevgilisiyle dudak dudağa poz verdi.

Icardi’den sonra Wanda Nara da imaj tazeledi! Sosyal medyanın diline fena düştü: Artık kimseye yutturamazsın bacım

İkilinin sürpriz aşkı herkesi şoke ederken Icardi'den de peş peşe hamleler geldi. İkili, ihanet haberlerinin ardından mesaj ifşaları, hamilelik ve şiddet iddiaları derken sonunda mahkemelik oldu.

Icardi’den sonra Wanda Nara da imaj tazeledi! Sosyal medyanın diline fena düştü: Artık kimseye yutturamazsın bacım

Icardi'nin özel bir uçakla ülkesine döndüğü, boşanma sürecindeki eşi Wanda Nara'nın evine gittiği ve burada tartıştıkları öne sürüldü. Hatta burada Icardi'nin eşine şiddet uyguladığı iddia edildi.

Icardi’den sonra Wanda Nara da imaj tazeledi! Sosyal medyanın diline fena düştü: Artık kimseye yutturamazsın bacım

Yıldız futbolcunun iddialara yanıtı da şöyle oldu: "Hepsi Wanda'nın abartısı. Hiçbir şekilde şiddet kullanmadım. Orası benim evim ve haklarım var. Her şeyi medyaya taşıyor ve kişisel amaçları uğruna çarpıtıyor. Bana attığı mesajı sosyal medyada paylaşarak beni herkesin önünde aptal yerine koydu. Bu da psikolojik şiddettir"

Icardi’den sonra Wanda Nara da imaj tazeledi! Sosyal medyanın diline fena düştü: Artık kimseye yutturamazsın bacım

Takip eden günlerde de Wanda, Icardi'nin evine gitti. Icardi ise hakkında çıkabilecek tüm şiddet iddialarına karşı önlem olarak o anları kayıt altına aldı ve sosyal medya hesabında yayınladı.

Icardi’den sonra Wanda Nara da imaj tazeledi! Sosyal medyanın diline fena düştü: Artık kimseye yutturamazsın bacım

Söz konusu paylaşımda Wanda Nara'nın makyajsız hali dikkat çekti ve sosyal medyada birçok yorum yapıldı.

Icardi’den sonra Wanda Nara da imaj tazeledi! Sosyal medyanın diline fena düştü: Artık kimseye yutturamazsın bacım

Nara'nın makyajsız ve filtresiz halini gören sosyal medya kullanıcıları "Wanda Nara'ya ne olmuş" yorumlarında bulundu.

Icardi’den sonra Wanda Nara da imaj tazeledi! Sosyal medyanın diline fena düştü: Artık kimseye yutturamazsın bacım

İMAJ YENİLEDİ
Makyajsız haline birçok olumsuz yorum alan Wanda Nara, saçlarını sarı renge boyatarak imaj yeniledi ve son halini paylaştı.

Icardi’den sonra Wanda Nara da imaj tazeledi! Sosyal medyanın diline fena düştü: Artık kimseye yutturamazsın bacım

Son halini sosyal medyada yayınlayan Nara'ya kısa sürede hem Arjantinli hem de Türk takipçilerinden birçok yorum geldi. Ancak Nara'nın yeni imajından çok makyajı olay oldu.

Icardi’den sonra Wanda Nara da imaj tazeledi! Sosyal medyanın diline fena düştü: Artık kimseye yutturamazsın bacım

Sosyal medya kullanıcıları, Nara'nın makyajsız haline işaret ederek "Artık kimseye yutturamazsın bacım" gibi yorumlarda bulundu.

Icardi’den sonra Wanda Nara da imaj tazeledi! Sosyal medyanın diline fena düştü: Artık kimseye yutturamazsın bacım

İşte Wanda Nara'nın yeni imajı...

Icardi’den sonra Wanda Nara da imaj tazeledi! Sosyal medyanın diline fena düştü: Artık kimseye yutturamazsın bacım

YENİDEN SARIYA BOYATTI!
Icardi de geçen haftalarda saç rengini tekrar sarı yapıp o anları sosyal medyada paylaşmıştı.

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