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İbrahim Tatlıses’ten şaşırtan hamle! Eski gelini Ceylan’ı sosyal medyada engelledi! Sebep Mahsun Kırmızıgül ile düet mi?

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, eski gelini ve ünlü türkücü Ceylan'ı sosyal medya hesaplarından takipten çıkararak engellemesiyle gündeme geldi. Bu beklenmedik hamle magazin dünyasında şaşkınlık yaratırken, ortaya dikkat çeken bir iddia atıldı. İddialara göre, Tatlıses'in bu sert hamlesinin nedeni Ceylan'ın Mahsun Kırmızıgül ile düet yapması olabileceği yönünde oldu.

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Giriş Tarihi :15 Kasım 2024 , 19:46 Güncelleme Tarihi :15 Kasım 2024 , 20:37
İbrahim Tatlıses’ten şaşırtan hamle! Eski gelini Ceylan’ı sosyal medyada engelledi! Sebep Mahsun Kırmızıgül ile düet mi?

Türk müziğinin güçlü seslerinden İbrahim Tatlıses, özel hayatıyla bir kez daha gündemde, Tatlıses, eski gelini ve ünlü türkücü Ceylan'ı tüm sosyal medya hesaplarından takipten çıkararak engelledi.

İbrahim Tatlıses’ten şaşırtan hamle! Eski gelini Ceylan’ı sosyal medyada engelledi! Sebep Mahsun Kırmızıgül ile düet mi?

SOSYAL MEDYADAN ENGELLEDİ

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in, bir dönem aile bağı kurduğu eski gelini Ceylansosyal medya hesaplarından silmesi, magazin dünyasında şaşkınlık yarattı. Tatlıses, Ceylan'ı takip etmeyi bırakmakla kalmadı, aynı zamanda engelledi. Bu beklenmedik hamle, ünlü sanatçının sosyal medya kullanıcıları ve hayranları arasında büyük merak uyandırdı.

İbrahim Tatlıses’ten şaşırtan hamle! Eski gelini Ceylan’ı sosyal medyada engelledi! Sebep Mahsun Kırmızıgül ile düet mi?

TATLISES VE CEYLAN'IN YILLARA DAYANAN BAĞI

Tatlıses ve Ceylan, geçmişte hem müzik kariyerleriyle hem de ailevi bağlarıyla sık sık bir araya gelmiş iki isim. Bir dönem aile içindeki yakın ilişkileriyle bilinen ikilinin,arasında neler yaşandığı ise merak konusu oldu.

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