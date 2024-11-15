İbrahim Tatlıses’ten şaşırtan hamle! Eski gelini Ceylan’ı sosyal medyada engelledi! Sebep Mahsun Kırmızıgül ile düet mi?

Türk müziğinin güçlü seslerinden İbrahim Tatlıses , özel hayatıyla bir kez daha gündemde, Tatlıses, eski gelini ve ünlü türkücü Ceylan 'ı tüm sosyal medya hesaplarından takipten çıkararak engelledi.

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses 'in, bir dönem aile bağı kurduğu eski gelini Ceylan 'ı sosyal medya hesaplarından silmesi, magazin dünyasında şaşkınlık yarattı. Tatlıses, Ceylan'ı takip etmeyi bırakmakla kalmadı, aynı zamanda engelledi. Bu beklenmedik hamle, ünlü sanatçının sosyal medya kullanıcıları ve hayranları arasında büyük merak uyandırdı.

TATLISES VE CEYLAN'IN YILLARA DAYANAN BAĞI

Tatlıses ve Ceylan, geçmişte hem müzik kariyerleriyle hem de ailevi bağlarıyla sık sık bir araya gelmiş iki isim. Bir dönem aile içindeki yakın ilişkileriyle bilinen ikilinin,arasında neler yaşandığı ise merak konusu oldu.