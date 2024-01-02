Hülya Avşar derin sırt dekolteli siyah elbisesiyle sosyal medyaya damga vurdu! Art arda yayınlayan Avşar kızı tüm dikkatleri üzerine topladı

Kariyeri, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Hülya Avşar, bu kez yılbaşı akşamı tercih ettiği sahne kostümüyle konuşuldu. Ünlü şarkıcı, derin sırt dekolteli siyah bir elbiseyle izleyici karşısına çıktı. Konserden paylaşım yapmayı ihmal etmeyen Avşar kızının pozları da sosyal medyaya damga vurdu. İşte Hülya Avşar'ın o pozları...