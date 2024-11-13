Hande Soral derin yırtmaçlı saten elbisesiyle sosyal medyaya damga vurdu!

İzleyici olarak gittiği Komedi Dükkanı'nın bir bölümünde sahneye konuk oyuncu olarak çıkan ve ardından oyunculuk teklifi alan Hande Soral, Küçük Kadınlar dizisiyle adını geniş kitlelere duyurdu.

Sonrasında Alev Alev, Evlat Kokusu, İsimsizler, Diriliş Ertuğrul, Bir Zamanlar Çukurova gibi yapımlarda rol alan oyuncu, son olarak Ateş Kuşları'nda Mercan karakterini canlandırdı.