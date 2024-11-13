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Hande Soral derin yırtmaçlı saten elbisesiyle sosyal medyaya damga vurdu!

Son olarak Ateş Kuşları'nda rol alan ünlü oyuncu Hande Soral, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla çok konuşuldu. Meslektaşı İsmail Demirci ile mutlu bir evlilik sürdüren bir çocuk annesi Soral, derin yırtmaçlı saten elbisesiyle verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede gündem olan oyuncu, fit haliyle dikkat çekti.

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Giriş Tarihi :13 Kasım 2024 , 09:21 Güncelleme Tarihi :13 Kasım 2024 , 09:21
Hande Soral derin yırtmaçlı saten elbisesiyle sosyal medyaya damga vurdu!

İzleyici olarak gittiği Komedi Dükkanı'nın bir bölümünde sahneye konuk oyuncu olarak çıkan ve ardından oyunculuk teklifi alan Hande Soral, Küçük Kadınlar dizisiyle adını geniş kitlelere duyurdu.

Hande Soral derin yırtmaçlı saten elbisesiyle sosyal medyaya damga vurdu!

Sonrasında Alev Alev, Evlat Kokusu, İsimsizler, Diriliş Ertuğrul, Bir Zamanlar Çukurova gibi yapımlarda rol alan oyuncu, son olarak Ateş Kuşları'nda Mercan karakterini canlandırdı.

Hande Soral derin yırtmaçlı saten elbisesiyle sosyal medyaya damga vurdu!

Kariyeri kadar özel hayatıyla dikkat çeken ve oyuncu Bensu Soral ile kardeş olan Hande Soral, 2017 yılında meslektaşı İsmail Demirci ile evlendi.

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